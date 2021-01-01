Variety, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry isimli
belgeselin Şubat 2021'de sinemalarda ve AppleTV + 'da yayınlanacağını duyurdu. Henüz
18 yaşında En İyi Albüm Grammy ödülünü kazanan ve Taylor Swift’in elindeki
rekoru kıran When We All Fall Asleep,
Where Do We Go?’nun nasıl yapıldığı, Eilish’in hayranlarının merakla
beklediği bir süreçti. Birçok film ve dizinin yapım aşaması ve gösterim
tarihleri Covid-19 nedeniyle ertelenirken, belgeselin yayın tarihinin
beklenenden daha erken yayınlanacağı haberi hayranları çok mutlu etti. Üstelik
sinemalarla birlikte Apple +’ta da yayınlanacak. Bu da daha fazla seyirciye aynı
zamanda ulaşacağı anlamına geliyor.
En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Albümü, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı
ve En İyi Pop Vokal Albümü dallarında Grammy alan albüm kadar Billie’nin
ailesiyle geçirdiği özel zamanlar ve kırmızı halı görünümlerinin kamera arkası
da bu belgesel ile yayınlanacak.