Genç müzisyenin ilk albümünün yapım aşamasını anlatan belgesel beklenen tarihten daha erken gösterime girecek.

Variety, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry isimli belgeselin Şubat 2021'de sinemalarda ve AppleTV + 'da yayınlanacağını duyurdu. Henüz 18 yaşında En İyi Albüm Grammy ödülünü kazanan ve Taylor Swift’in elindeki rekoru kıran When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’nun nasıl yapıldığı, Eilish’in hayranlarının merakla beklediği bir süreçti. Birçok film ve dizinin yapım aşaması ve gösterim tarihleri Covid-19 nedeniyle ertelenirken, belgeselin yayın tarihinin beklenenden daha erken yayınlanacağı haberi hayranları çok mutlu etti. Üstelik sinemalarla birlikte Apple +’ta da yayınlanacak. Bu da daha fazla seyirciye aynı zamanda ulaşacağı anlamına geliyor.

En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Albümü, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Vokal Albümü dallarında Grammy alan albüm kadar Billie’nin ailesiyle geçirdiği özel zamanlar ve kırmızı halı görünümlerinin kamera arkası da bu belgesel ile yayınlanacak.