En son Instagram’daki nefret yorumlarına isyan ederek
adından söz ettiren Nicole Poturalski, “Beğenmediğiniz, sevmediğiniz kişileri
takip etmeyin.” demişti, ondan önce de Brad ve kendisi için açılmış bir
sayfanın hikayelerini izlediği paylaşılmıştı. Yani Nicole, sosyal medyayı aktif
şekilde kullanıyor, üstelik yeni ilişkisinin aldığı tepkileri görmek de hoşuna
gidiyor.
Model olan Poturalski, 13 yaşındayken Disneyland’de bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Polonya asıllı Alman modelin hayatı Berlin ve Los Angeles arasında mekik dokumakla geçiyor ve birbirinden farklı markalar için çalışıyor. Bunlardan sonuncusu da sokak stilinde sevilen markalardan biri olan Pull & Bear için kamera karşısına geçti. Kendi stiliyle de dikkat çeken Nicole belki de bir sonraki it girl olur, stil ilhamını ondan alırız!