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Brad Pitt’in sevgilisi Nicole Poturalski’den güncel haberler

Brad Pitt’in sevgilisi Nicole Poturalski’den güncel haberler

Angelina Jolie ile ayrılığından sonra “Hollywood’un en gözde bekarı” olan Brad Pitt, kendinden neredeyse 30 yaş küçük, 27 yaşındaki Nicole Poturalski ile ilişkiye başlamıştı.

En son Instagram’daki nefret yorumlarına isyan ederek adından söz ettiren Nicole Poturalski, “Beğenmediğiniz, sevmediğiniz kişileri takip etmeyin.” demişti, ondan önce de Brad ve kendisi için açılmış bir sayfanın hikayelerini izlediği paylaşılmıştı. Yani Nicole, sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor, üstelik yeni ilişkisinin aldığı tepkileri görmek de hoşuna gidiyor.

Model olan Poturalski, 13 yaşındayken Disneyland’de bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Polonya asıllı Alman modelin hayatı Berlin ve Los Angeles arasında mekik dokumakla geçiyor ve birbirinden farklı markalar için çalışıyor. Bunlardan sonuncusu da sokak stilinde sevilen markalardan biri olan Pull & Bear için kamera karşısına geçti. Kendi stiliyle de dikkat çeken Nicole belki de bir sonraki it girl olur, stil ilhamını ondan alırız!

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