Gigi Hadid’in hamileliğinin ne zaman başladığını hiçbir zaman bilemesek de geçtiğimiz hafta babasının gözleri yaşlı şekilde mektup yazmasından bebeğin doğmuş olabileceğini düşünmüştük ve doğru çıktı!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik, uzun bir süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşıyorlardı. Ancak ikilinin arasındaki sular durulmuş ve ilişkilerini göz önünde yaşamamaya başlamışlardı. Bu sakinliğin ardından pandemi ortasında öğrendik ki Gigi hamile! Hamileliğin kaçıncı ayında olduğunu bilmese de hayranları heyecanla ailenin yeni üyesini beklemeye başlamışlardı.

Bebeğin doğum tarihi ve adı henüz duyurulmadı ama anne ve babası bir fotoğrafla bebeğin gelişinden herkesi haberdar etti. Annesi Gigi 'Kızımız hafta sonu bize katıldı ve şimdiden dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken, Zayn Malik “Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim kavrayışımın çok ötesinde.” diyerek hemen hemen aynı pozu verdi.