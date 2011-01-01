Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve One Direction grubunun eski
üyesi Zayn Malik, uzun bir süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşıyorlardı.
Ancak ikilinin arasındaki sular durulmuş ve ilişkilerini göz önünde yaşamamaya
başlamışlardı. Bu sakinliğin ardından pandemi ortasında öğrendik ki Gigi
hamile! Hamileliğin kaçıncı ayında olduğunu bilmese de hayranları heyecanla
ailenin yeni üyesini beklemeye başlamışlardı.
Bebeğin doğum tarihi ve adı henüz duyurulmadı ama anne ve
babası bir fotoğrafla bebeğin gelişinden herkesi haberdar etti. Annesi Gigi 'Kızımız hafta sonu bize katıldı ve şimdiden dünyamızı
değiştirdi' mesajını paylaşırken, Zayn Malik “Nasıl hissettiğimi kelimelerle
anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim
kavrayışımın çok ötesinde.” diyerek hemen hemen aynı pozu verdi.