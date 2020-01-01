Tom Cruise’un Covid – 19 önlemlerine uymayan set ekibini öfkeli bir dille uyarırken alınan ses kaydı yayınlandı. Oyuncunun film çekimlerindeki aksiyon sahneleri kadar sağlık önlemlerine de tutkuyla yaklaştığını artık biliyoruz.

Dün yabancı basında yayınlanan ses kaydında, Tom Cruise’un ekipten birkaç kişiyi bilgisayar ekranının önünde sosyal mesafe önlemlerine uymadıkları gerekçesiyle azarlarken duyuyoruz. Küfürlerin havada uçuştuğu ses kaydında, Tom Cruise binlerce kişinin bu sektörde çalışarak geçindiğini, kapanmaların birçok aileyi zor duruma düşürdüğünü anlatıyor ve filmin çekimlerinin durmasını istemediğini söylüyor. “Eğer bir daha olursa işin biter, defolur gidersin” derken birçok kez sesini yükselten Cruise, özür kabul etmediğini, sadece aynı durumun tekrarlanmamasını istediğini söyledi.



TOM CRUISE EKİP İÇİN GEMİ KİRALAMIŞTI



Adını duymaya başlayalı bir yıl olan koronavirüs, geçtiğimiz aylarda eşi görülmemiş bir hayat yaşamamıza sebep oldu ve bizi etkilemeye devam ediyor. Özellikle sağlığımız konusunda daha dikkatli, hijyenik şartlara daha önem verir hale geldik ve bu nedenle birçok sektör zor durumda kaldı. Bunlardan biri de film sektörü çünkü özellikle sinema salonları ve film setleri doğaları gereği fazla sayıda insanı uzun bir süre boyunca bir arada tutuyorlar. Bu da salgını önlemek için birçok şirketin projelerini ertelemesine, gösterim tarihlerinin sürekli değişmesine ve sinema salonlarının kapanmasına sebep oldu. Pandemide film çekimlerinin devam edebilmesi sağlık protokollerine uymayı gerektiriyor ki bunlar arasında sosyal mesafe, izolasyon, kişisel hijyen de var. Çünkü bir kişi enfekte olduğunda tüm setin planları aksıyor.





Daha önce Robert Pattinson’ın covid-19 olması nedeniyle Batman çekimleri durmuş ve oyuncu iyileştikten sonra çekimler devam etmişti. Aynı durum birçok projede gerçekleşince Tom Cruise, Mission Impossible 7 filminin çekimlerini olabildiğince sürdürmek için, kendini ve ekibi korumak adına kendi cebinden ödeyerek bir gemi kiralamıştı.