Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay, Güzel ve Çirkin'in kahramanları olup, Mehmet Turgut'a poz verdiler.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut, instagram hesabından paylaştığı fotoğraf için "Falan Filan'da bu Cumartesi 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüyle karşınızdayız. Konuklarım Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Güzel ve Çirkin'i canlandırdılar." diye yazdı.Birce Akalay da yine Instagram'dan paylaştığı fotoğraf için; "14 Şubat ve sevgili Mehmet Turgut'a özel bir program çektik bugün... Beauty and the Beast oluverdik. 14 Şubat'ta Falan Filan'da görüşmek üzere..." diye yazdı.Ünlü çiftin "Güzel ve Çirkin" kılığında Mehmet Turgut'a poz verdiği programın çekimlerinde Sarp Levendoğlu'nun makyajı 6 saat sürdü ve 6 saatin sonunda Sarp Levendoğlu 'Aslan Adam Vincent'a dönüştü. Program bu cumartesi akşamı CNN TÜrk'te yayınlanacak.