Henüz çocuk sayılabileceği yaşta ilk albümü Badlands için hazırlıklarını yaparken
bir yandan da resmi olarak adını değiştiren Halsey, o zamanlar "tamamen
farklı biri olmak zorundaydım” diyerek değişim sürecini anlattı.
"O sırada Ashley'in o kadar özel olmadığı için ünlü ve
başarılı olmayı hak etmediğini hissettim, ama Halsey yaparsam belki
olabilirdi," diye paylaştı ve "Adımı değiştirmek bana kendimle ilgili
beklentilerimle veya yetiştirilme tarzım ya da sosyoekonomik durumum nedeniyle
başkalarının bana yüklediği sınırlamalarla aldırmayan yeni bir kişilik yaratma
fırsatı verdi." diye devam etti.
Miley Cyrustan Audrey Hepburn'e kadar birçok ünlü bunu yaptı
Halsey sahne adını kimliğinde de kullanmak için işlem yapan
ilk ünlü isim değil. Daha önce Miley Cyrus da kimliğinde Destiny Hope olan
adını sahne adı Miley ile değiştirmişti. Kim Kardashian da Kimberly olan adını
daha sık kullandığı Kim ile resmi olarak değiştirdi.
Michael Douglas’ın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden
babası Kirk Douglas da aslında Issur Danielovitch olan adını daha tanıdık
olması için değiştirmişti. Ancak yıllar sonra bu kararından pişman olduğunu
belirtti.
Orijinal adının hala gizemini koruduğu bir isimse Audrey
Hepburn çünkü kendisi Belçika’da dünyaya geldiği için adı da İngilizce değildi;
Edda van Heemstra Hepburn-Ruston olan adını Audrey olarak değiştiren Hepburn,
daha sonra geçmişini o kadar net bir şekilde sildi ki orijinal ismi hala kesin
olarak bilinmiyor ama yüksek ihtimalle tahmin ediliyor.