Son yıllarda hem sesi hem güzelliği hem de şarkılarıyla herkesi büyüleyen Halsey, aslında Ashley olan adını değiştirmek istemesinin ardındaki motivasyonu anlattı.

Henüz çocuk sayılabileceği yaşta ilk albümü Badlands için hazırlıklarını yaparken bir yandan da resmi olarak adını değiştiren Halsey, o zamanlar "tamamen farklı biri olmak zorundaydım” diyerek değişim sürecini anlattı.

"O sırada Ashley'in o kadar özel olmadığı için ünlü ve başarılı olmayı hak etmediğini hissettim, ama Halsey yaparsam belki olabilirdi," diye paylaştı ve "Adımı değiştirmek bana kendimle ilgili beklentilerimle veya yetiştirilme tarzım ya da sosyoekonomik durumum nedeniyle başkalarının bana yüklediği sınırlamalarla aldırmayan yeni bir kişilik yaratma fırsatı verdi." diye devam etti.

Miley Cyrustan Audrey Hepburn'e kadar birçok ünlü bunu yaptı

Halsey sahne adını kimliğinde de kullanmak için işlem yapan ilk ünlü isim değil. Daha önce Miley Cyrus da kimliğinde Destiny Hope olan adını sahne adı Miley ile değiştirmişti. Kim Kardashian da Kimberly olan adını daha sık kullandığı Kim ile resmi olarak değiştirdi.

Michael Douglas’ın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden babası Kirk Douglas da aslında Issur Danielovitch olan adını daha tanıdık olması için değiştirmişti. Ancak yıllar sonra bu kararından pişman olduğunu belirtti.

Orijinal adının hala gizemini koruduğu bir isimse Audrey Hepburn çünkü kendisi Belçika’da dünyaya geldiği için adı da İngilizce değildi; Edda van Heemstra Hepburn-Ruston olan adını Audrey olarak değiştiren Hepburn, daha sonra geçmişini o kadar net bir şekilde sildi ki orijinal ismi hala kesin olarak bilinmiyor ama yüksek ihtimalle tahmin ediliyor.