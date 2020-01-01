George Clooney, tartışmasız karizması ve usta oyunculuğuyla kıyamet sonrası Dünya’sında tek başına bir bilim insanı olarak ekranlarımızı ipotek altına alıyor.

Yılın son günlerinde The Midnight Sky ile yeniden buluşacağımız aktör, 2016 yapımı Money Monster filminden bu yana sinemaya ara vermişti. Lily Brooks-Dalton’ın ‘Good Morning, Midnight’ romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda da yine Clooney var. Clooney, etkileyici özgeçmişine ‘hem çektim hem oynadım’ düsturuyla yeni bir sayfa daha açmaya hazır. Biz ise ona bilgelik katan uzun sakallarına, onun gözünden sahnelere ve tartışmaya kapalı yeteneğine şahitlik etmeye dünden hazırız. Sevgili George; fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin hepimizi, arzular tutuştursun bizi, razıyız Dünya’nın sonu seninle olsun!

