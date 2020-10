Teksaslı oyuncu Matthew McConaughey, yeni kitabı Greenlights’ta romantik komedilerin aranılan oyuncusu olmasından babasını kaybetmesine kadar tüm anılarını anlatıyor.

The Wedding Planner, How To Lose A Guy In 10 Days ve Ghosts Of Girlfriends Past gibi filmlerde rol alarak 2010’larda romantik komedilerin vazgeçilmezi olması hakkında konuştu. Filmlerin kendisi için, özellikle o dönemde çok iyi olduğunu açıklayan oyuncu, “Romantik komediler o dönemde benim için en tutarlı gişe hasılatını getiren türdü ve en tutarlı gelirimi de onlar sağlıyordu” dedi. Hiçbir şey düşünmeyi gerektirmeyen, dünyevi streslerden uzaklaştıran romantik komedilerde başrol olmayı da çok sevdiğini belirtti: “Sahildeki evlerin plajlarında koşmayı ve üstsüz dolaşmayı sağladığı için de romantik komedileri seviyorum” diye açıkladı.

Filmin adını açıklamasa da zamanında başka bir romantik komedide rol almak istediği ve istediklerini yapmak konusunda ısrarcı olduğu için 14,5 milyon dolarlık başka bir teklifi reddettiğini de açıklamalarına ekledi.