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Miley Cyrus’tan Metallica cover albümü geliyor

Miley Cyrus’tan Metallica cover albümü geliyor

Skandallarıyla ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus, bir sonraki albümünün Metallica’nın cover şarkılarından oluşacağını açıkladı.

Karantina dönemini boş geçirmeyen ünlülerden biri de Miley Cyrus oldu. Bir arkadaşıyla karantina döneminde albüm hazırlamaya başlayan Cyrus, müziği üzerindeki rock esintilerinden konuşurken, hazırladığı albümün ünlü grup Metallica’nın şarkılarının coverlarından oluşacağını söyledi.

Açıklamasında koronavirüs salgını nedeniyle karantinanın ilk dönemlerinde üretmekte sorun yaşadığını ama şimdi çok heyecanlı olduğunu söyleyen Cyrus, “Tüm bu koronavirüs salgını sırasında sanatımız üzerinde çalışmaya devam edebildiğimiz için çok şanslıyız,” dedi.

Zaten sık sık Metallica hayranlığını dile getiren Miley Cyrus bakalım ortaya nasıl bir albüm çıkaracak?

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