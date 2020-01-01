' Yemek hazır' Murat Boz'un yer aldığı yeni reklam kampanyası ile beğeni topluyor...

Yayla, sağlıklı beslenmek isteyen ancak yemek yapmak için geniş vakti olmayanlar için hazırladığı ev yapımı tadında Yemek Hazır ürünlerini Murat Boz ile tanıtmaya devam ediyor. Serinin ikincisi olan film bir markette geçiyor. Reyondan ‘Yemek Hazır’ ürünü alan Murat Boz ile çarpışan bir iş kadınının çarpışma sonucunda Murat Boz ile değil ‘Yemek Hazır’ ürünleriyle tanışması ele alınıyor.



Ev yemeklerinden oluşan ve iki dakikada hazırlanabilen Yemek Hazır ürünleri, yoğun hayat temposunda sağlıklı çözümlere pratik bir şekilde ulaşmak isteyenler için kurtarıcı nitelikte. Tüketicilerin ürünlere marketlerden kolaylıkla ulaşabileceğini anlatan reklam filmi özellikle çalışan kitleyi hedefliyor.



Being Çözüm imzası taşıyan esprili reklam filminin yapımcılığını Organic Films üstlenirken yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.



Pilavdan çorbaya, makarnadan hoşafa kadar ev yapımı tadında pek çok seçeneğin yer aldığı Yayla Yemek Hazır serisi, katkısız, koruyucusuz lezzeti ve pratikliğiyle herkese hitap ediyor. BPA’sız özel ambalajlarda sunulan ürünlere, zincir marketlerin yanı sıra online alışveriş platformları ve Yayla’nın web sitesinden ulaşmak mümkün…





