Dune için heyecanlı bekleyiş sürerken gelen erteleme haberi hem kitabın hem de Chalamet’nin hayranlarını çok üzmüştü. Gösterimi tam bi yıl ertelenen filmin ardından Timothee tarafından yine pandemi nedeniyle erteleme haberi geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülü de alan Amerikan müziğinin en sevilen ve en etkili isimlerinden biri olan Bob Dylan’ın biyografisinin çekimleri süresiz şekilde ertelendi.

Ocak ayında Going Electric adıyla çekilecek filmle Timothee Chalamet’nin Bob dylan’ı canlandıracağı açıklanmıştı. Film Bob Dylan’ın folk müzikteki yükselişini ve artan şöhretini anlatacağı için dönem filmlerinden müzik temalı olanlara kadar her türün hayranları için oldukça ilgi çekici olacağı düşünülüyordu.

Sinematograf Phedon Papamichael’a göre film tam da dönem filmi olduğu için çekimleri ertelendi çünkü bu pandemi zamanında, dönem filmi çekmek diğer yapımlara göre daha zorlu. Papamichael bu konuda “Projenin rafa kaldırıldığını sanmıyorum ama bu dönemde küçük ve kalabalık kulüplerde geçen, birçok insanın makyaj ve kostüme ihtiyaç duyacağı bir film çekmek özellikle zor” dedi.