Geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülü de alan Amerikan müziğinin
en sevilen ve en etkili isimlerinden biri olan Bob Dylan’ın biyografisinin
çekimleri süresiz şekilde ertelendi.
Ocak ayında Going Electric adıyla çekilecek filmle Timothee Chalamet’nin Bob dylan’ı canlandıracağı açıklanmıştı. Film Bob Dylan’ın folk müzikteki yükselişini ve artan şöhretini anlatacağı için dönem filmlerinden müzik temalı olanlara kadar her türün hayranları için oldukça ilgi çekici olacağı düşünülüyordu.
Sinematograf Phedon Papamichael’a göre film tam da dönem
filmi olduğu için çekimleri ertelendi çünkü bu pandemi zamanında, dönem filmi
çekmek diğer yapımlara göre daha zorlu. Papamichael bu konuda “Projenin rafa
kaldırıldığını sanmıyorum ama bu dönemde küçük ve kalabalık kulüplerde geçen,
birçok insanın makyaj ve kostüme ihtiyaç duyacağı bir film çekmek özellikle
zor” dedi.