Ülkemizde olduğu gibi dünyanın geri kalanında da yaşanan karantina günlerinde ünlülerin farklı yönlerine tanık oluyoruz. Sonuçta hepimiz insanız, karantinalarımız da birbirine benziyor.

Özellikle Avrupa ve Amerika’daki ünlülerin bu sürede neler yaptığını takip ettik. Genel olarak 4 grupta toplayabiliriz



Parasını ve şöhretini yardım için kullananlar

Kendini çılgınca spora ve bakıma verenler

Makyajsız doğal hallerini paylaşanlar

Milyon dolarlık malikanesinde hala mutsuz olanlar





Önce ilk kategoriye bakalım.





Madonna

Jessica Alba

Pink

Reese Witherspoon

Kaley Cuoco (Big Bang Theory – Penny)

Angelina Jolie kişisel olarak 1 milyon dolar bağış yaptı. Amerika’da faaliyet gösteren ‘No Kid Hungry’ isimli sivil toplum kuruluşu tüm ülke genelinde düşük gelirli ailelerin çocuklarına yemek dağıtmak için çalışıyor. Okulla kapalı olduğu için okullarda dağıtılan bedava yemeklere erişim şansı olmayan ve bu yüzden aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 22 milyon çocuğu doyurmayı hedefleyen kuruluşun destekçileri arasında Kristen Bell, Kevin Bacon, Pink gibi ünlüler de yer alıyor.Rihanna ise bir diğer muhteşem örnek. Kendi kurduğu Clara Lionel Foundation (CLF) isimli kuruluş ile Amerika genelinde ve diğer ülkelere toplam 5 milyon Amerikan doları bağışta bulundu. BU para aşevlerine, sağlık çalışanlarına, Covid-19 aşısı için araştırma fonuna dağıtılacak. Ek olarak ve Haiti ve Malawi gibi fakir ülkelerde test yapılmasının hızlanması ve daha iyi bakım olanakları sağlamak için kullanılacakLady Gaga yeni albümü Chromatica’nın çıkışını erteledi ve bunu Instagram hesabından duyurdu. Ayrıca Global Citizen ile gerçekleştirdiği online konserle 127 Milyon Dolar üzerinde gelir topladı.Kendini evde spora verenler ünlülere şöyle bir göz atacak olursak;Karantina başladığından bu yana çocuklarıyla beraber evde geçirdikleri vakitleri videoya çeken Madonna, onlarla mutfakta yaptığı dansı “bacaklar için iyi bir egzersiz” notuyla paylaştı. Ayrıca bahçede akrobasi, çocukların üçlü dans gösterileri gibi bolca dans içeren video bulunuyor. Kendisin de bulaşık eldivenleriyle yeri fırçalarken stilize fotoğraf çalışmasını etiketlemeyi ihmal etmemiş.Çocuklarıyla evde spor yapmanın kendisine ne kadar iyi geldiğini Instagram’dan paylaşan güzel oyuncu makyajsız doğal güzelliği ile de epey ses getirdi.Kaslarıyla tanıdığımız renkli şarkıcı Pink, yıllardır kişisel spor hocalığını da yapan arkadaşıyla beraber Instagram’dan canı yayında 35 dakikalık bir spor rutini yaptı. Ayrıca profilinde çocuklarını ağırlık olarak kullanarak komik videolar da çeken starın egzersiz rutini de kendi kadar ünlü oldu.Profilinden doğa yürüyüşlerini paylaşan aktris aynı zamanda yaptığı yemekleri ve motivasyon veren postlarını da eksik etmiyor.Hepimizin çok sevdiği Big Bang Theory’nin sarışın bombası Penny evde köpekleriyle yaptığı egzersizleri 6 milyon takipçisiyle paylaştı. Ayrıca kocasıyla beraber evde denedikleri meydan okuma videolarını da paylaşan oyuncu epey eğleniyor gibi görünüyorGelelim doğal halleriyle bizi şaşırtan ünlülere…





Ryan Reynolds



Holywood’un kırmızı halılarında yüreğimizi hoplatan Reynolds, boyasız saçları ve sakalıyla alıştığımız halinden epey farklı





Tom Hanks



Eşi Rita Wilson ile film çekimindeyken Koronavirüs kapan Tom Hanks’in paylaştığı bu resimde kendi de karısı da alıştığımız hallerinden epey farklı görünüyorlar.





Shakira



Bazı kadınlar makyaj yapmasa da çok güzel, tıpkı Shakira gibi. Karantinadayken pijamalarıyla yerde oturarak oğluna poz veren Shakira doğal haliyle de çok etkileyici olduğunu gösteren yıldızlar arasında





Son kategorimiz de istemediği kadar parası olan, milyon dolarlık malikanede yaşayan ama hala bir türlü mutlu olamayan ünlüler var.





Ellen DeGeneres



The Ellen Show’un yapımcısı ve Amerika’nın en ünlü TV yüzlerinden Ellen 27 Milyon dolarlık malikanesinde kendini hapiste gibi hissettiği için sızlandığından dolayı eleştiri oklarına hedef oldu. Şov programını evden yayınlamaya başlayan star “Şu an aynı hapishanede gibiyim, tam olarak durum bu 10 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve etrafımdaki herkes gay” notuyla paylaştı. Evinde spor salonu, sonsuzluk havuzu, 8 yatak odası ve 10 banyo bulunan Ellen DeGeneres’in evini işini kaybeden, çocuklarını beslemekte güçlük çeken insanlara duyarsız olduğu düşüncesiyle hala bu konuda eleştirilmeye devam ediyor. Tepkiler sonrası söz konusu videoyu kaldırdı.





Gordon Ramsay ve Arnold Schwarzenegger

Dünyanın en ünlü şeflerinden ve TV sunucularından olan Gordon Ramsey pandemic başladığında 500 kişiyi birden işten çıkartarak tepkileri üzerine çekmişti. İngiltere’nin Vornwall bölgesindeki 4 milyon poundluk malikanesinde yaşarken bir yandan sürekli şikayet etmeye devam edince şimşekler ona da yöneldi. 5 çocuğu ve eşiyle yaşayan Ramsay “kariyerimde pişirmediğim kadar çok yemek yaptım, tam bir kabus” diyerek durumu tanımladı.Arnold Schwarzenegger ise evinin jakuzisinde ağzında puroyla video çekip insanlara evde kalmalarını, spor yapıp yürüyüşe çıkıp kendilerini oyalamalarını söyleyince takipçileri büyük yıldıza epey serzenişte bulundular. Hatta ünlü komedyen Ricky Gervais de virus sebebiyle şikayet eden ünlülere her gün hastanelerde canını tehlikeye atan sağlık personellerini hatırlatarak ünlülere “kendilerine gelmeleri” çağrısında bulundu.Ünlü, ünsüz zengin fakir tanımayan bu virüs hepimize hem kendimizin hem başka birçok insanın çok farklı yönlerini gösterdi. Ünlüler de aynı şekilde, kimi üretkenliğe dönerken kimi bencilliğini ortaya koydu.Bir Çin Bedduası “Tuhaf zamanlarda yaşayasın” cümlesi… Kimin bedduası tuttu bilinmez ama insanlık olarak çok tuhaf zamanlardan geçtiğimiz ortada.