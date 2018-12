Hayal mesailerinde geleceğin en iyisi olmak adına çalışıyorlar. Haliyle, bugünün en çok dikkat çeken genç yıldızları, sadece fiziksel özellikleriyle gündemde olmadıklarının, onları ayrıcalıklı kılanın farklı detaylar olduğunun farkındalar. Belki çocukluklarından bugüne taşıdıkları ya da kim bilir, ilham aldıkları... Okuduktan sonra siz karar verin!

İlayda Alişan

“Başkalarının hayatına dokunmak, ilham olmak en güzel başarı”

İlayda Alişan henüz 22 yaşında ve ekranda büyüyenlerden. Çukur’un Akşın’ı, zamanın çiçek çocuklarının ruhunu taşıyor; her cümlesinden herkes için ‘özgürlük’ hayali fışkırıyor. Tek bir farkla, o birazcık alışverişkolik!



Hayatınızın nasıl bir dönemine denk geldik? Şu sıralar neler yapıyorsunuz?

Yoğun bir temponun ardından, bol dinlenmeli, bol tatilli bir yazı geride bıraktım ve şimdi tekrar çalışma vakti!



Güzel bir kadın olduğunuz için kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz oldu mu?

Tüm kadınların kendi başlarına bir birey olarak, son derece güzel ve farklı olduklarını düşünüyorum. Herkesin farklı bir rengi, farklı nüansları var. O yüzden sırf kadınların değil, aslında tüm insanların cinsiyet gözetmeksizin kusurlarıyla, karakterleriyle, kişisel değerleriyle ve tabii ki dış görünüşlerinin harmanıyla o mutlak güzelliğe sahip olduklarına inanıyorum.



Hayatı akışına bırakmak mı, yoksa her adımı planlamak mı?

Üstüne iki defa düşünmem gereken parametrelerde, tabii ki de daha bilinçli adım atıyorum. Ama manevi konularda gerçekten anı yaşıyorum.



Birisiyle konuştuğunuz esnada, o kişinin ‘iç sesini’ kulağınıza fısıldayan sihirli bir şapka hediye etsek, şapkayı ne sıklıkla kullanırdınız?

Kullanmaya hiç cesaretim olmazdı! Çünkü hepimiz en yakınımızdaki insanın bile kafasından ikincil, üçüncül düşünceler geçirdiğini biliyoruz. Cesaretim olsa bile kullanmazdım, beni obsesif bir karanlığa sürükleyebilir.



Çocukluk yıllarından hatırladığınız en utanç verici an neydi?

Lisedeyken arkadaşımla ders arasında, bahçede bir banka oturalım dedik; yalnızca bahçenin tam ortasında kimsenin oturmadığı bir bank boştu. Arkadaşımla oturmamızla yere düşmemiz bir oldu. Meğer bank kırıkmış ve ‘Hangi salak oraya oturur acaba?’ diye o bankı gözlüyorlarmış…



Çocukken favori oyuncağınız neydi?

Barbie bebekler! Çocukken her gün oyuncaklarımı dışarı çıkarırdım. Bir gün annem “dışarının pisliğini eve getirme” dedi. Ben de bebeklerim için güvenli bir alan aradım ve kimse bulmasın diye çöp kutusuna koymaya karar verdim! Ertesi gün hiçbirinden eser yoktu tabii.



Hangi his sizi tüm alışkanlıklarınızı bırakıp bambaşka bir şehre taşınmaya itebilir?

Kesinlikle umut! Bir yerlerde insanların, düzenin, her şeyin daha sakin, daha iyi olduğunu bilmek… İnsanların hoşgörülü beraberlik içinde yaşadığını bilmek...



Şu sıralar hayatınızın fon müziği hangisi olabilir?

R. Kelly’den I Believe I Can Fly.



Oyunculuk adına neyi gerçekleştirdiğinizde ‘başarılı’ hissedeceksiniz?

Oyunculuk ya da en zıt noktada daha bilimsel bir meslek adına da konuşsam düşüncem aynı: Bu ödülü kazanırsam, şu projede yer alırsam gibi başarılar kıstas değil. Tabii ki değerli ama başarı uçsuz bucaksız, sonu yok. Bence insanların huzuru için, bu dünyaya bir şeyler bırakabilmek, başkalarının hayatına dokunmak, ilham olmak en güzel başarı. Yarın öbür gün bu dünyadan gittiğimde, geriye güzel bir değer bırakabilmek önemli.



Bize kendinizle ilgili ne söylerseniz çok şaşırırız?

Fena bir alışverişkoliğim.



Kısa Kısa

Sizi en çok ağlatan film:

Life is Beautiful.

Favori anti kahramanınız:

Rugrats çizgi filminde Angelicaaa!

Gardırobunuzdan eksik olmayan kıyafet:

Jean, beyaz tişört, sneaker’lar ve daha bir sürü şey!







Birand Tunca

“Bu bitmeyen bir serüven, başarıya ulaşmak imkansız”

Yeni fenomen dizilerden Erkenci Kuş’un asi Emre’si olarak, dikkatimiz üzerinde. Televizyonda tipik bir beyaz yakalı, gerçekteyse hayatı olduğu gibi organik kabul edenlerden. 28 yaşındaki Tunca’nın yakışıklılığı size, utangaç ve samimi tavırları ise bize kalsın. Fotoğraftaki güzeller güzeli Stella’yı gururla taşıyan yeni jönle tanışın.



Hayatınızın nasıl bir dönemine denk geldik? Şu sıralar neler yapıyorsunuz?

Yoğun ve tatlı bir yorgunluk dönemindeyim. Şu sıralar durmadan daha iyi olabilmek için çalışıyorum.



Hayatı akışına bırakarak yaşamak mı, yoksa her adımı planlamak mı?

Carpe diem!



Birisiyle konuştuğunuz esnada, o kişinin ‘iç sesini’ kulağınıza fısıldayan sihirli bir şapka hediye etsek, şapkayı ne sıklıkla kullanırdınız?

Bu günlerde şapkasız gezmek çok doğru değil. Hava ya çok güneşli ya da çok yağışlı…



Çocukluk yıllarından hatırladığınız en utanç verici an neydi?

Hiç utanç yaşamadım diyebilirim, çocukken daha özgürdüm. Yargılanmadığım ve güvenli bir alandı. Galiba yaş aldıkça, utangaçlığım biraz arttı.



Çocukken favori oyuncağınız neydi?

Topacım vardı, şu ipli olanlardan.



Hangi his sizi tüm alışkanlıklarınızı bırakıp bambaşka bir şehre taşınmaya itebilir?

Sanırım yalnızca iş. Çünkü hangi his olursa olsun, gittiğim her yerde devam edecektir.



Sosyal medyanın insanlar üzerindeki en olumsuz etkisi sizce ne?

İnsanlaşmaya çalışan robotların bizi robotlaşan insanlar yapması.



Şu sıralar hayatınızın fon müziği hangisi olabilir?

Ravel’in Bolerosu. Tek bir ezginin gittikçe gürleşerek çoğaldığı bir eser.



Yakışıklı olduğunuz için kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz oldu mu?

Kimi zaman evet ama buna cevap vermek için biraz erken.



Oyunculuk adına neyi gerçekleştirdiğinizde ‘başarılı’ hissedeceksiniz?

Bu bitmeyen bir serüven, başarıya ulaşmak imkansız. Ama şahsi olarak şu anda başarılıyım diyebilirim



Kısa Kısa

Sizi en çok ağlatan film:

Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi.

Favori anti kahramanınız:

Joker!

Gardırobunuzdan eksik olmayan kıyafet:

Basic beyaz tişört.







Suğdem Gözalır

“Hayatı her zaman akışına bırakırım”

Okulun en güzel kızı ve aşk konusunda başına buyruk tavırlarıyla seyirciden epey tepki topluyor. 4N1K: İlk Aşk severlere iyi haber; Suğdem canlandırdığı Merve karakterinin tam aksine bir uyum kraliçesi. Şimdi rahat bir nefes alıp 24 yaşındaki genç oyuncunun naifliğini keşfetme zamanı.



Hayatınızın nasıl bir dönemine denk geldik? Şu sıralar neler yapıyorsunuz?

En yoğun ama aynı zamanda en keyifli dönemimdeyim. Bu dizi projesi sayesinde beni olduğum gibi seven ve bu süreçte destekleyen genç bir kitleyle tanıştım. Aynı zamanda üçüncü sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim.



Güzel bir kadın olduğunuz için kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz oldu mu?

Salt güzellik ya da başka sıfatların beni ayrıcalıklı hissettirmesini hayatım boyunca istemedim.



Hayatı akışına bırakmak mı, yoksa her adımı planlamak mı?

Bence hayatı planlamak ama ben her zaman akışına bırakırım…



Birisiyle konuştuğunuz esnada, o kişinin ‘iç sesini’ kulağınıza fısıldayan sihirli bir şapka hediye etsek, şapkayı ne sıklıkla kullanırdınız?

Büyük ihtimalle o şapkayı kafamdan çıkarmazdım. Aslında ne demek istediklerini hep merak etmişimdir...



Çocukluk yıllarından hatırladığınız en utanç verici an neydi?

İlkokuldayken servis şoförünün beni okula hep geç getirdiği için, öğretmenim uyuyakaldığımı düşünüyordu. Ben de genellikle utanarak sınıfa girerdim.



Çocukken favori oyuncağınız neydi?

Barbie bebek koleksiyonum vardı!



Hangi his sizi tüm alışkanlıklarınızı bırakıp bambaşka bir şehre taşınmaya itebilir?

Eğer o şehre ait olduğumu hissediyorsam, bir dakika düşünmem taşınırım!



Sosyal medyanın insanlar üzerindeki en olumsuz etkisi sizce ne?

İnsanların kendi benliğinden çıkıp sahte bir kimlik yaratmaları.



Şu sıralar hayatınızın fon müziği hangisi olabilir?

Yann Tiersen-J’y Suis Jamais Alle.



Oyunculuk adına neyi gerçekleştirdiğinizde ‘başarılı’ hissedeceksiniz?

Birbirinden farklı birçok karaktere, başarıyla can verebildiğimde.



Bize kendinizle ilgili ne söylerseniz çok şaşırırız?

Çok iyi bir gözlemci ve dinleyiciyimdir.



Kısa Kısa

Sizi en çok ağlatan film:

P.S I Love You

(Not: Seni Seviyorum)

Favori anti kahramanınız:

Kesinlikle Batman filmlerinin kötü adamı Joker!

Gardırobunuzdan eksik olmayan kıyafet:

Jean pantolon.







Aylin Engör

“Her adımımı planlamaya çalışıyorum”

O, Ufak Tefek Cinayet’lerin tüm sırlarını sessiz çığlıklara dönüştüren Rachel! 27 yaşında. Dürüst olmak gerekirse karakterin ardında bu kadar güzel ve seksi bir kadın olduğunu fark etmemiştik. Alışılmışın dışındaki yüz hatlarının kaynağıysa Taylandlı annesinden geliyor. Şimdi konuşma sırası onda, tane tane ve zarif...



Hayatınızın nasıl bir dönemine denk geldik? Şu sıralar neler yapıyorsunuz?

Heyecanlı olduğum bir döneme denk geldiniz. Beş yıllık bir eğitim sonrasında mesleğimi yapma fırsatı doğduğu için mutluyum. Set dışında kendime vakit ayırıyorum, tenis oynuyorum, kitap okuyorum.



Güzel bir kadın olduğunuz için kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz oldu mu?

Teşekkür ederim! Açıkçası henüz ayrıcalıklı hissedeceğim bir durum yaşamadım.



Hayatı akışına bırakarak yaşamak mı, yoksa her adımı planlamak mı?

Hayattan keyif almak için akışına göre yaşamak gerektiğini düşünsem de, bu aralar işim gereği her adımımı planlamaya çalışıyorum.



Birisiyle konuştuğunuz esnada, o kişinin ‘iç sesini’ kulağınıza fısıldayan sihirli bir şapka hediye etsek, şapkayı ne sıklıkla kullanırdınız?

Ne yalan söyleyeyim, hayatımın her anında kullanmak isterdim.



Çocukluk yıllarından hatırladığınız en utanç verici an neydi?

İlkokulda şiir okuma haftasında bütün okulun önünde ezberlediğim şiiri unutup ağlayarak sahneden inişimi unutamıyorum.



Çocukken favori oyuncağınız neydi?

Barbie bebeklerim favori oyuncaklarımdı. Ama maalesef hiçbirini saklayamadım.



Hangi his sizi tüm alışkanlıklarınızı bırakıp bambaşka bir şehre taşınmaya itebilir?

Sanırım sıkılmak… Her şeyi bırakıp gitmeme neden olabilir.



Şu sıralar hayatınızın fon müziği hangisi olabilir?

Enya-Echoes in Rain.



Oyunculuk adına neyi gerçekleştirdiğinizde ‘başarılı’ hissedeceksiniz?

Canlandırdığım her karakteri seyirciye geçirmiş olduğum zaman başarılı hissetmiş olurum.



Kısa Kısa

Sizi en çok ağlatan film:

Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi.

Favori anti kahramanınız:

Leon.

Gardırobunuzdan eksik olmayan kıyafet:

Siyah tişört.