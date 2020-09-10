Elif Edes Tapan'dan akşam için nefis bir salata önerisi

Malzemeler

200 gr haşlanmış aşurelik buğday

5-6 dal taze soğan

1/2 demet nane

2 kırmızı çarliston biber

4 renkli dolmalık biber veya kavanoz

Nar ekşili sos için;

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Buğdayları yıkayıp 15-20 dakika, yumuşayana kadar haşlayın. Taze soğan ve naneyi ince kıyın, çarliston biberi ufak doğrayıp buğday ile karıştırın. Sos malzemelerini çırpın. Buğday soğumadan salataya ilave edin. Buğday salatasını kavanozlara alın veya dolmalık biberlerin başlarını kapak gibi kullanılacak şekilde kesip, içlerini boşaltıp, biber içinde servis edin.