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Detoks çorba

Toksinlerden arındıran leziz çorba

Malzemeler:
3 büyük boy kabak
2 yemek kaşığı karabuğday
1 demet dereotu
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zerdeçal
1 su bardağı süt

Hazırlanışı:
Kabakları, soğanı, dereotunu doğrayıp az suda karabuğdayla beraber pişirin. Dereotundan birkaç dal ayırın. Blender ile pürüzsüz hale getirin. Kaynamaya başladığında yavaş yavaş karıştırarak sütü ve bir yemek kaşığı zerdeçalı ekleyin. En son ince kıyılmış dereotu, çekme karabiber pul biberle süsleyip servis edin.

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