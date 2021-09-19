Diyet etimek tatlısı tarifine ne dersiniz?

Etimek farklı kültürlerin mutfağında yer bulan bir lezzet... Etimek tatlısı ise Türkiye'de oldukça sevilen tarifler arasında. Peki, diyet yapanlar için diyet etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? İşte Elele arşivinden diyet etimek tatlısı reçetesi... Eğer, arzu edirseniz etimek tatlısı tarifine de bakabilirsiniz.

Diyet Etimek Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler

1 litre light süt

2 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı tam buğday unu

1 paket tuzsuz etimek

2 bardak su

Birkaç damla limon suyu



Diyet Etimek Tatlısı Tarifi ve Yapım Aşamaları

Derince bir tencerede süt, 1 yemek kaşığı tam buğday unu ve 1 su bardağı esmer şekeri karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra tatlının şerbetini hazırlamak için 1 su bardağı esmer şeker ve 2 su bardağı suyu tenceye alın.

Şekerli karışımı 10-15 dakika kadar kaynatın.

Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyin.

Etimekleri servis kabına yerleştirip, üzerine şerbeti dökün. Şerbet çekildikten sonra önceden hazırladığınız muhallebiyi ekleyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun



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