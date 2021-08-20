Fırında sebze kızartma nasıl yapılır? İşte hafif, yağsız kızartma tarifi

Kızartmayı kim sevmez ki? Patlıcan, kabak, biber, havucun muhteşem uyumu ve üzerine sarımsaklı yoğurt ile hazırlanmış kızartmaya neredeyse kimse dayanamaz. Ancak yağda yapılan kızartmanın kalorisi herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden karşınıza hafif mi hafif, fırında kızartma tarifiyle çıktık. İşte fırında nefis sebze kızartması...

FIRINDA HAFİF, YAĞSIZ SEBZE KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet küp doğranmış kabak

1 orta boy küp doğranmış kırmızı biber

1 orta boy doğranmış patlıcan

1 orta boy havuç

1 orta boy yeşil biber

1 çay bardağı az yağlı yoğurt

1 diş doğranmış sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı:

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Üzerine aralıklarla sebzeleri dizin.

Fırça yardımıyla zeytinyağını sürün.

Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 15-20 dakika ara ara karıştırarak pişirin.

Ayrı bir kasede yoğurt, tuz ve sarımsağı karıştırın.

Servis yaparken, yanına sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLER