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Soslu taze bakla kızartması

Taze bakla ile yapılan lezzetli bir kızartma

Malzemeler:
Yarım kg taze bakla
Ayçiçeği yağı
Sosu için
1 şişe soda
1 su bardağı un + 2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı köri
2 diş ezilmiş sarımsak
Tuz
Karabiber
Üzeri için
1 yemek kaşığı biber salçası
2 çay bardağı domates püresi
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kekik

Hazırlanışı:
Taze baklaları ayıklayıp yıkayın. Derin bir kaseye sos için gerekli malzemeleri ekleyip karıştırın. Baklaları bu sosa bulayın. Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Soslu baklaları yağda kızartın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. 1 diş sarımsağı ekleyip hafif soteleyin. Biber salçası ve domates püresini ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Son olarak tuz, karabiber ve kekik ekleyip 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Kızarttığınız baklaların üzerine gezdirip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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