Taze bakla ile yapılan lezzetli bir kızartma

Malzemeler:

Yarım kg taze bakla

Ayçiçeği yağı

Sosu için

1 şişe soda

1 su bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı köri

2 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yemek kaşığı biber salçası

2 çay bardağı domates püresi

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik



Hazırlanışı:

Taze baklaları ayıklayıp yıkayın. Derin bir kaseye sos için gerekli malzemeleri ekleyip karıştırın. Baklaları bu sosa bulayın. Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Soslu baklaları yağda kızartın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. 1 diş sarımsağı ekleyip hafif soteleyin. Biber salçası ve domates püresini ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Son olarak tuz, karabiber ve kekik ekleyip 2 dakika pişirin ve ocaktan alın. Kızarttığınız baklaların üzerine gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.