İncirli granolalı yoğurt tarifi

Malzemeler:

100 g granola

1 çay kaşığı vanilya

2 çay kaşığı bal

10 adet incir

250 ml yoğurt



Hazırlanışı:

İki çay kaşığı bal ile bir çay kaşığı vanilyayı geniş bir kapta karıştırın. Dörde böldüğünüz incirleri ekleyip, nazikçe karıştırarak meyvelerin balla kaplanmasını sağlayın. İncirleri, iç kısımları üste gelecek şekilde fırın kağıdına dizin. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. İki çay kaşığı bal ile yoğurdu karıştırın. Altı kaseye önce yoğurdu, sonra incirleri bölüştürün. Üzerlerine granolayı paylaştırın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.