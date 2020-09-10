Elif Edes Tapan'dan hem sağlıklı hem de çok pratik spagetti

Malzemeler

2 kabak

2 koyu yeşil kabak

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Domates sos için;

4 domates

8 yumuşak kurutulmuş domates

1-2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru kekik

Taze çekilmiş Himalaya tuzu

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Kabaklar yıkayıp, soymadan jülyen dilimleme soyacağı ile şerit şerit kesin, zeytinyağı ve tuz ilave ederek bekletin. Kurutulmuş domatesleri ufak kesip, zeytinyağında bekletin. Domatesleri soyup, çekirdekleri çıkartın. Sosu için domates, sarımsak, zeytinyağı, kekik, kurutulmuş domates, tuz ve biberi ufak robotta kısa kısa basarak çekin. Kabak spagetti ve sosu bir kavanozda birleştirin.