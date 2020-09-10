Elif Edes Tapan'dan hem sağlıklı hem de çok pratik spagetti
Malzemeler
2 kabak
2 koyu yeşil kabak
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Domates sos için;
4 domates
8 yumuşak kurutulmuş domates
1-2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kuru kekik
Taze çekilmiş Himalaya tuzu
Taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Kabaklar yıkayıp, soymadan jülyen dilimleme soyacağı ile şerit şerit kesin, zeytinyağı ve tuz ilave ederek bekletin. Kurutulmuş domatesleri ufak kesip, zeytinyağında bekletin. Domatesleri soyup, çekirdekleri çıkartın. Sosu için domates, sarımsak, zeytinyağı, kekik, kurutulmuş domates, tuz ve biberi ufak robotta kısa kısa basarak çekin. Kabak spagetti ve sosu bir kavanozda birleştirin.