Farklı tatlar deneyin!
Malzemeler:
3 yumurta
1 kase kinoa; haşlanmış ve suyu süzülmüş
2 kase brokoli; ufak dallarını ayıklayın
1 kase ince kıyım dereotu
1/2 kase süzme peynir
3 yemek kaşığı rendelenmiş köy peyniri veya 1 su bardağı böreklik lor
1 diş sarımsak, dövülmüş
1 çay kaşığı aromalı kaya tuzu
1 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Yumurtaları çırpın. Sırasıyla peynirleri, kaya tuzunu, pul biberi ve sarımsakları ilave edin ve karıştırın. Kinoa, brokoli ve dereotunu da ekleyin ve karıştırın. Muffin kaplarına koyarak 180 derecede 20 dakika fırınlayın.