Farklı tatlar deneyin!

Malzemeler:

3 yumurta

1 kase kinoa; haşlanmış ve suyu süzülmüş

2 kase brokoli; ufak dallarını ayıklayın

1 kase ince kıyım dereotu

1/2 kase süzme peynir

3 yemek kaşığı rendelenmiş köy peyniri veya 1 su bardağı böreklik lor

1 diş sarımsak, dövülmüş

1 çay kaşığı aromalı kaya tuzu

1 çay kaşığı pul biber



Hazırlanışı:

Yumurtaları çırpın. Sırasıyla peynirleri, kaya tuzunu, pul biberi ve sarımsakları ilave edin ve karıştırın. Kinoa, brokoli ve dereotunu da ekleyin ve karıştırın. Muffin kaplarına koyarak 180 derecede 20 dakika fırınlayın.