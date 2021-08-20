Evde smoothie nasıl yapılır? Birbirinden lezzetli 25 farklı smoothie tarifi
Yolunu gözlediğimiz yaz mevsimi bizlerle. Malum yaz demek, birbirinden lezzetli meyveler de demek. Sağlıklı ve ferah bir mola vermek istediğinizde bu özel 25 smoothie tarifi yanınızda olacak. Peki, smoothie nedir? Evde smoothie nasıl yapılır? Tariflere birlikte bakalım..
Smoothie nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Smoothie meyve suyundan biraz daha koyu kıvama sahip bir içecek. Sevdiğiniz meyve ve sebzelerden hazırlayacağınız bir sağlık iksiri. Üstelik tam bir zaman tasarrufu. Bakmayın adının havalı oluşuna! Tek ihtiyacınız olan taze meyve, sebzeler ve onlara katkı sağlayacak lifli gıdalar. Tabii bir de blender’a ihtiyacınız olacak. Sağlıklı ve pratik smoothielere gelin birlikte göz atalım. Peki, smoothie nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli 25 smoothie tarifi: (Bu haberin ardından ketojenik smoothie tarifleri makalemize de akabilirsiniz)
Çilekli smoothie
Malzemeler
10 adet çilek (yaklaşık 175 g)
1 küçük muz, dilimlenmiş
100 ml portakal suyu, soğutulmuş
Aşama 1
Çilekleri, muz ve portakal suyuyla bir karıştırıcıda iyice karıştırın. İsterseniz bir kaç buz parçası ekleyin.
Aşama 2
Smoothie'yi servis için uzun bir bardağa dökün. (Diyet kahvaltı için orman meyveli smoothi tarifi haberine de bakabilirsiniz)
Ispanaklı smoothie
Malzemeler
2 parça dondurulmuş ıspanak (veya 2 avuç taze ıspanak)
½ avokado
1 taze veya dondurulmuş doğranmış mango
1 muz
500ml süt (tercih ederseniz badem sütü)
Aşama 1
Dondurulmuş ıspanağı güçlü bir karıştırıcıda avokado, doğranmış mango, muz ve sütle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Artanları isterseniz buz kalıplarında dondurun.
Aşama 2
Uzun bir su bardağında servis edin. Chia ve keten tohumu da ekleyebilirsiniz.
Yaban mersinli ve yulaflı smoothie
Malzemeler
2 adet soyulmuş muz
125 gr yaban mersini (taze veya dondurulmuş)
300 g yağsız yoğurt
2 yemek kaşığı yulaf lapası
Aşama 1
Tüm meyveleri göz kararı su ile bir karıştırıcıda karıştırın. Birkaç kaşık yoğurt ekleyin e tekrar karıştırın. Daha sonra yulaf lapasını ekleyin. İhtiyaç duyarsanız biraz daha su ekleyip son kez karıştırın.
Aşama 2
Uzun su bardaklarında servis edin. Buzdolabında bekletirseniz önce karıştırıp daha sonra servis edin.