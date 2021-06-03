Pelin Uyar Haşhaş’tan trüf yağlı bebek roka salatası tarifi

Pelin Uyar Haşhaş'tan diyet listelerine ekleyebileceğiniz, hafif, düşük kalorili ve nefis bir tarifle karşınızdayız. Makalemizde trüf yağlı bebek roka salatası için gereken malzemeleri, yapım aşamalarını, servis önerilerini kolayca bulabilirsiniz. İşte karşınızda trüf yağlı bebek roka salatası tarifi...

Hazırlayan: SELEN TANYERİ

Fotoğraf: SERHAT HOŞGÜL

Tarif: PELİN UYAR HAŞHAŞ/Kitchen Diaries

Hazırlama süresi: 15 dakika

Hazırlama: 10 dakika pişirme

Kaç kişilik: 4

MALZEMELER

Sosu için;

1 çorba kaşığı ince doğranmış arpacık soğan

1.5 yemek kaşığı eski sherry (şeri) şarabı sirkesi

1/2 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

1/8 çay kaşığı deniz tuzu Taze çekilmiş karabiber

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Salata için;

2 yemek kaşığı tereyağı

20 orta boy shiitake mantarı, kapağının dibinden kesilmiş ve bütün olarak bırakılmış saplar

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

140 gr bebek roka

1 adet sert armut, soyulmamış, her biri 1/2 santimetrelik dilimlerde uzunlamasına kesilmiş

Parmesan

4 çay kaşığı beyaz trüf yağı

TRÜF YAĞLI ROKA SALATASI YAPIM AŞAMALARI

Salata sosu için gerekli tüm malzemeleri küçük bir kaseye koyun ve iyice karışana kadar çırpıp, kenara alın.

Büyük, ağır tabanlı, yapışmaz bir tavayı yüksek ateşte ısıtın.

Tereyağı ekleyin.

Tereyağı eridikten sonra mantarları kapakları üstte olacak şekilde tek kat halinde ekleyin ve 2-3 dakika, mantarlar kahverengileşene kadar çatalla bastırarak pişirin.

Mantarları ters çevirin ve kızarana kadar 2 dakika daha soteleyin.

Tuz ve karabiber serpin ve bir tabağa aktarın.

Döküm izli bir tavada zeytinyağını kızdırın, armutları önlü arkalı pişirin.

Büyük bir kapta, roka ile salata sosunun üçte ikisini yavaşça karıştırın.

Salatayı tabağın ortasına koyun.

Her salatanın üzerine arka arkaya birkaç armut dilimi yerleştirin.

Sirkenin kalanını üzerine gezdirin.

Armutların üzerine arka arkaya ve hafifçe üst üste gelecek şekilde 5 adet mantar yerleştirin.

Parmesan serpin.

Trüf yağı, taze çekilmiş karabiber ekleyin ve mantarlar henüz sıcakken üzerine koyup hemen servis yapın.