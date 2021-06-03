Pelin Uyar Haşhaş’tan trüf yağlı bebek roka salatası tarifi
Diyet listelerine ekleyebileceğiniz hafif ve sağlıklı bir salata tarifi.. İşte, Pelin Uyar Haşhaş'tan trüf yağlı bebek roka salatası için gerekli malzemeler, yapım aşamaları ve tadına doyamayacağınız bir tarif..
Pelin Uyar Haşhaş'tan diyet listelerine ekleyebileceğiniz, hafif, düşük kalorili ve nefis bir tarifle karşınızdayız. Makalemizde trüf yağlı bebek roka salatası için gereken malzemeleri, yapım aşamalarını, servis önerilerini kolayca bulabilirsiniz. İşte karşınızda trüf yağlı bebek roka salatası tarifi...
Hazırlayan: SELEN TANYERİ
Fotoğraf: SERHAT HOŞGÜL
Tarif: PELİN UYAR HAŞHAŞ/Kitchen Diaries
Hazırlama süresi: 15 dakika
Hazırlama: 10 dakika pişirme
Kaç kişilik: 4
MALZEMELER
Sosu için;
- 1 çorba kaşığı ince doğranmış arpacık soğan
- 1.5 yemek kaşığı eski sherry (şeri) şarabı sirkesi
- 1/2 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya bal
- 1/8 çay kaşığı deniz tuzu Taze çekilmiş karabiber
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Salata için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 20 orta boy shiitake mantarı, kapağının dibinden kesilmiş ve bütün olarak bırakılmış saplar
- Deniz tuzu
- Taze çekilmiş karabiber
- 140 gr bebek roka
- 1 adet sert armut, soyulmamış, her biri 1/2 santimetrelik dilimlerde uzunlamasına kesilmiş
- Parmesan
- 4 çay kaşığı beyaz trüf yağı
TRÜF YAĞLI ROKA SALATASI YAPIM AŞAMALARI
- Salata sosu için gerekli tüm malzemeleri küçük bir kaseye koyun ve iyice karışana kadar çırpıp, kenara alın.
- Büyük, ağır tabanlı, yapışmaz bir tavayı yüksek ateşte ısıtın.
- Tereyağı ekleyin.
- Tereyağı eridikten sonra mantarları kapakları üstte olacak şekilde tek kat halinde ekleyin ve 2-3 dakika, mantarlar kahverengileşene kadar çatalla bastırarak pişirin.
- Mantarları ters çevirin ve kızarana kadar 2 dakika daha soteleyin.
- Tuz ve karabiber serpin ve bir tabağa aktarın.
- Döküm izli bir tavada zeytinyağını kızdırın, armutları önlü arkalı pişirin.
- Büyük bir kapta, roka ile salata sosunun üçte ikisini yavaşça karıştırın.
- Salatayı tabağın ortasına koyun.
- Her salatanın üzerine arka arkaya birkaç armut dilimi yerleştirin.
- Sirkenin kalanını üzerine gezdirin.
- Armutların üzerine arka arkaya ve hafifçe üst üste gelecek şekilde 5 adet mantar yerleştirin.
- Parmesan serpin.
- Trüf yağı, taze çekilmiş karabiber ekleyin ve mantarlar henüz sıcakken üzerine koyup hemen servis yapın.
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