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Burrata pizzette

Lezzetli bir pizza tarifi mi arıyorsunuz? Burrata pizzette tarifini deneyin.

Malzemeler:
• 120 gr pizza hamuru
• 30 gr domates sosu
• 100 gr burrata peyniri
• 2 gr deniz tuzu
• 3 adet taze fesleğen yaprağı
• 10 gr trüf yağı

Hazırlanışı:
İlk olarak pizzettenin hamurunu açmakla işe başlamalısınız. Ardından üzerine domates sosunu sürün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırına pişmesi için koyun. Hamurunuz beş dakika bu derecede piştikten sonra 10’ar dilim olacak şekilde kesin. Her bir dilime burrata peynirini eşit miktarda ekleyin. Üstlerini taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip trüf yağını gezdirdikten sonra deniz tuzunu ekleyebilirsiniz. Sıcak hamurun üzerine koyduğunuz peynirler sıcakta erimeden servis yapın.

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