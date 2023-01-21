Fırında yumurtalı domates nasıl yapılır?

Fırında domatesli yumurta için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları şöyle:

Malzemeler

2 büyük domates

2 yumurta

½ kase çedar peyniri

¼ kase parmesan peyniri

Tuz ve karabiber

1 tutam taze fesleğen



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Domateslerin üst kısmını şapka şeklinde kesin. İçini dolmalık hazırlar gibi nazikçe oyun. Fırın tepsisine yerleştirip içlerine çedar peynirini paylaştırın.

Yumurtaları domateslerin üzerine kırın. Tuz ekin ve fırına yerleştirin. 10 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın, üzerlerine parmesan peynir serpiştirin. Birkaç dakika daha fırınlayarak yumurtalarınızı hazır hale getirin. Karabiber ve fesleğen serpiştirerek servis edin.