İftar sofralarının vazgeçilmezi: 6 farklı pilav tarifi
Tane tane yapılmış bir pilav, diğer yemekleri kolaylıkla geri planda bırakabilir. Bu akşam, pilava farklı bir yorum getirmek isterseniz, dünya mutfağından seçilmiş, bu çok özel 6 pilav tarifi sizin için hazırlandı.
Hellimli ve karnabaharlı pilav
Malzemeler
1 küçük başlı karnabahar (500 gr), orta boy ve bölünmüş
150 gr bebek ıspanak
1 yemek kaşığı sıvı yağı
1 kırmızı soğan, dilimlenmiş
120 gr hellim, küpler halinde kesilmiş
1 diş ezilmiş sarımsak
1 adet ince rendelenmiş başparmak büyüklüğünde zencefil
1 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
1 yemek kaşığı orta boy köri tozu
150 g basmati pirinci
1 kırmızı biber, ince dilimlenmiş
Aşama 1
Büyük bir kapta tuzlu su ile karnabaharı yüksek ateşte 5 dakika pişirin ve son 2 dakika ıspanağı ekleyin. Suyu boşaltın ve bir kenara koyun.
Aşama 2
Yağı büyük bir tavada ısıtın ve soğanı orta ateşte 5 dakika kadar kavurun. Hellimi ekleyin, 5 dakika daha pişirin, ardından sarımsak, zencefil, zerdeçal ve köri tozunu ekleyin ve 1 dakika daha pişirin. Her şeyi tencereye alın, pirinç, karnabahar ve ıspanağı karıştırın, biraz kuru görünüyorsa 1 çorba kaşığı su ekleyin. Pilav tüm suyu çekene kadar pişirin. Acı biberle istediğiniz baharatları ekleyin ve sıcakken servis edin.
Meksika usulü bulgur pilavı
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet ince doğranmış soğan
İnce doğranmış 2 biber (en sevdiğiniz renkleri seçin)
4 diş sarımsak, çok ince doğranmış veya ezilmiş
1 çay kaşığı kimyon tohumu veya ½ çay kaşığı öğütülmüş kimyon
1 yemek kaşığı domates püresi
Küçük bir tutam acı kırmızı biber
250 gr bulgur
450 ml sıcak sebze ya da et suyu
İnce doğranmış kişniş ve dilimlenmiş taze soğan
Aşama 1
Yağı büyük bir tencerede ısıtın, ardından soğan, biber, sarımsak ve kimyonu ilave edip 8-10 dakika sebzeler yumuşayıncaya ve altın sarısı kıvama gelinceye kadar yavaşça kavurun. Domates püresini ve kırmızı biberi ekleyip 1 dakika pişirin, ardından bulgurla karıştırın.
Aşama 2
Suyu üzerine dökün, ardından örtün ve kaynatın. Arada karıştırın, ardından tekrar örtün ve mümkün olan en düşük ısıya koyun. 12 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatın ve üstü kapalı olarak 10 dakika daha bırakın. Hemen servis yapıyorsanız, kişniş ve taze soğanı da karıştırıp ekleyin.
Baharatlı İspanyol Pilavı
Malzemeler
1 yemek kaşığı sıvı yağı
1 büyük soğan, ince doğranmış
200 gr yağsız dana kuşbaşı
2 diş doğranmış büyük sarımsak
150 gr basmati pirinci
½ -1 çay kaşığı acı kırmızı biber (istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz)
Bir tutam safran
500ml sıcak sebze suyu
1 büyük kırmızı biber, soyulmuş, dörde bölünmüş ve dilimlenmiş
160 gr ince yeşil fasulye, kesilmiş ve ikiye bölünmüş
Büyük bir avuç doğranmış maydanoz
½ dilim dilimlenmiş limon
Aşama 1
Yağı bir tavada ısıtın ve soğanı yumuşayana kadar 5 dakika pişirin. Dana kuşbaşını ekleyin ve birkaç dakika kızartın.
Aşama 2
Sarımsağı, pirinci ve kırmızı biberi tavada karıştırın. Safranı da sebze suyu ile karıştırın, sonra da tavaya dökün. Biberleri ilave edin, üstünü kapatın, ateşi kısın ve fasulyeyi karıştırmadan önce 25 dakika kadar pişirin. Koyduktan sonra 10 dakika daha pişirin.
Aşama 3
Pirinç tüm sıvıyı emene kadar pişirin. Maydanozları ekleyin ve limon dilimleri ile servis edin.
Yumurtalı pilav
Malzemeler
1 yemek kaşığı bitkisel yağ
3 yumurta, 1 tanesi çırpılmış olarak karıştırılacak
3 cm uzunluğunda doğranmış taze soğan demeti, servis için ince dilimlenmiş
1 adet doğranmış yeşil biber
Minik parça zencefil, rendelenmiş
1 diş rendelenmiş sarımsak
150 gr dereotu
250 gr pirinç
1 yemek kaşığı soya sosu
Susam tohumları ve karabiber
Aşama 1
Yağı tavaya ekleyin, ardından doğranmış taze soğan, kırmızı biber, zencefil ve sarımsağı ilave edin ve yumuşayana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Çırpılmış yumurtayı ekleyin. Pirinç ve soya sosunu ekleyin ve hepsini karıştırın, baharatlayın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
Aşama 2
Yağı büyük bir tavada yüksek ateşte ısıtın. Sıcakken yumurtaları kırın. Tabağa aldığınız pilavın üstüne dilimlenmiş taze soğan, dereotu ve susamları ekleyin, yumurta ile servis yapın.