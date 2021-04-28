İftar sofralarının vazgeçilmezi: 6 farklı pilav tarifi

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Baharatlı İspanyol Pilavı

Malzemeler

1 yemek kaşığı sıvı yağı

1 büyük soğan, ince doğranmış

200 gr yağsız dana kuşbaşı

2 diş doğranmış büyük sarımsak

150 gr basmati pirinci

½ -1 çay kaşığı acı kırmızı biber (istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz)

Bir tutam safran

500ml sıcak sebze suyu

1 büyük kırmızı biber, soyulmuş, dörde bölünmüş ve dilimlenmiş

160 gr ince yeşil fasulye, kesilmiş ve ikiye bölünmüş

Büyük bir avuç doğranmış maydanoz

½ dilim dilimlenmiş limon

Aşama 1

Yağı bir tavada ısıtın ve soğanı yumuşayana kadar 5 dakika pişirin. Dana kuşbaşını ekleyin ve birkaç dakika kızartın.

Aşama 2

Sarımsağı, pirinci ve kırmızı biberi tavada karıştırın. Safranı da sebze suyu ile karıştırın, sonra da tavaya dökün. Biberleri ilave edin, üstünü kapatın, ateşi kısın ve fasulyeyi karıştırmadan önce 25 dakika kadar pişirin. Koyduktan sonra 10 dakika daha pişirin.

Aşama 3

Pirinç tüm sıvıyı emene kadar pişirin. Maydanozları ekleyin ve limon dilimleri ile servis edin.