Kızartılmış kıbbe

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Lübnan Mutfağı'ndan bir lezzet..

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr kuzu kıyma

350 gr içli köftelik bulgur

1 litre ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

İç harcı için

200 gr kıyma

6 soğan

50 gr çam fıstığı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bulguru 10 dakika soğuk suda bekletin. Suyunu iyice süzün. 500 gr kıyma, içli köftelik bulgur, tuz ve karabiberi mutfak robotunda 10 dakika yoğurarak kıbbe hamurunu hazırlayın. çam fıstıklarını yağsız tavada rengi dönene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanları ekleyerek 15 dakika kavurun. Kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Bulgurlu harcı 30-40 parçaya ayırın. Her parçayı avucunuzda ortasında bir oyuk açacak şekilde hazırlayın. İçerisine kıymalı harç paylaştırıp tepesini hafif sivrilterek kapatın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Kıbbeleri ekleyip kızartın. Sıcak servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.