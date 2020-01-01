Karides tutkunları için gerçek bir lezzet şöleni...

Malzemeler:

• 1 kemer patlıcan

• 30 gr zeytinyağı

• 2 jumbo karides

• 50 gr domates sosu

• 5 gr soya sosu

• 3 tutam taze fesleğen

• 2 tutam maydanoz

• 1/2 diş sarımsak

• 2 adet mozzarella peyniri

• Tereyağ

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı çekilmiş taze karabiber



Hazırlanışı:

Patlıcanı üç parçaya bölün. Ardından tavada zeytinyağını kızdırın, patlıcanları soya sosuyla beraber orta ateşte pişirin. Pişen patlıcanları yan yana gelecek şekilde servis tabağına alın. Daha sonra önceden ayıklanmış iki karidesi tereyağı ve domates sosuyla başka bir tavada kısık ateşte pişirin. Pişen karidesleri servis tabağına dizdiğiniz patlıcanların üzerine yerleştirin. Hızlıca iki tutam fesleğen, iki tutam maydanoz, 10 gr zeytinyağı, 1/2 diş sarımsak, tuz ve karabiberi blender’dan geçirerek pesto sosu hazırlayın. Mozzarella peynirlerini minik parçalar halinde doğrayarak servis tabağını süsledikten sonra üzerine pesto sosunu homojen bir şekilde dökün. Bir tutam fesleğeni, süslemek için ince ince kesin üstüne serpiştirin.