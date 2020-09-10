Şef Danilo Zanna'dan yumuşacık focaccia lezzeti
Malzemeler
2 patates
1.5 su bardağı un
1.5 su bardağı irmik unu
25 gr yaş maya
Kiraz domates
Taze kekik
Sızma zeytinyağı
Tuz
Su
Hazırlanışı
Patatesleri yumuşayana kadar kaynatıp kabuğunu soyun. Çatalla ezin irmik unu, un, tuz, yaş maya, sızma zeytinyağı ve suyu yavaşça ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamurun üzerini bir bezle kapatıp ılık bir ortamda 8 saat bekletin. Hamurun kenarlarına ve tabanına zeytinyağı sürün ve tavaya alın. Hamuru çevirip diğer tarafına da zeytinyağı sürün. Kenarlarını düzeltin. Hamurun üzerine parmak uçlarınızla belirli aralıklarla çukurlar oluşturun. Bu boşluklara kiraz domatesleri yerleştirin. Aralarına kekik dallarını serpin. İri çekilmiş tuz serpin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 30 dakika pişirin.