Sebzeli cheesecake

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sıra dışı bir tat!

4-6 kişilik 40

Malzemeler

1 büyük patlıcan

8 orta boy bebek kabak

1 kg bal kabağı, soyulmuş

1 büyük kırmızı biber

30 ml tereyağı

40 ml zeytinyağı

6 yumurta, çırpılmış

300 gr ricotta peyniri

15 ml taze kekik

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

250 ml mozzarella peyniri, rendelenmiş

20 gr taze fesleğen



Hazırlanışı

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Patlıcanları çizgili bir şekilde soyun ve uzunlamasına ince ince dilimleyin. Üzerlerine tuz dökerek kenarda birkaç dakika bekletin. Ardından tuzlarını suda akıtın ve kağıt havlu ile kurulayın. Bebek kabakları, balkabaklarını ve kırmızı biberleri de aynı şekilde uzunlamasına ince ince dilimleyin. Isıtılmış tereyağı ve zeytinyağında kızartın. Yumurta, ricotta peyniri, kekik, tuz ve taze çekilmiş karabiberi bir kapta karıştırın. 20 cm çapında bir fırın kabının kenarlarını yağlayın, zeminini de fırın kağıdıyla kaplayın. Üzerine patlıcan, kabak, balkabağı ve kırmızıbiberlerin yarısını yayın. Ricottalı karışımın yarısını da ilave edin. En üste mozzarella peynirini parça parça serptikten sonra 20-30 dakika fırınlayın. Cheesecake’i ters çevirip servis tabağına almadan önce birkaç dakika bekleyin. Fesleğen ile süsleyin. Yanında taze ekmekle ister sıcak, isterseniz de soğuk olarak servis edin.



İpucu: Cheesecake’inizi rahat dilimlemek için bir gün önce pişirin.



Kalp dostu patlıcan

Patlıcan idrar söktürüyor ve kilo verdiriyor. Sinirleri yatıştırıyor ve tansiyonu düşürüyor. Uzmanlar, patlıcanın kalp çarpıntısını da giderdiğini söylüyor. Kandaki kolesterol seviyesini düşürerek damar tıkanıklığına iyi geliyor. Aynı zamanda kansızlığı da gideriyor.



İpucu

• Milföy hamurunun çözülmesi için bir gece boyunca buzdolabında bekletin ve pişirmeden 10 dakika önce buzdolabından çıkararak oda sıcaklığında dinlendirin.

• Daha sağlıklı bir seçenek olarak milföy hamuru yerine baklava yufkası da kullanabilirsiniz. Eritilmiş tereyağı sürerek yaprakları üst üste koyabilirsiniz.