Somon Rulo

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4 kişilik -

Malzemeler:

500 gr somon fileto

2-3 dal taze kekik

50 gr ufalanmış ceviz içi

100 ml krema

Taze kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Somon filetonun üzerine zeytinyağı sürüp tuz ve karabiber serpin. Rulo şeklinde sarıp açılmaması için mutfak ipiyle sarın. Yağlı kağıt konmuş fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Kremayı tavada ısıtıp servis tabağına alın. Somon ruloyu kremanın üzerine yerleştirin. Somonun üzerine ufalanmış ceviz içi, taze çekilmiş karabiber ve taze kekik dallarını serpip servis yapın.



*Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.