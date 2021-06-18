Elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten elmalı fındıklı tart tarifi

Elmalı fındıklı tart: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün elmalı fındıklı tart tarifini denemelisiniz... İşte elmalı fındıklı tart için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:

ELMALI FINDIKLI TART

Hazırlama süresi: 2 saat

Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk

50 gr şeker

150 gr un

1/2 çay kaşığı tuz

1 büyük yumurta, hafif çırpılmış

1/2 limon kabuğu rendesi

Fındıklı harç için;

100 gr oda sıcaklığında tereyağı

100 gr şeker

100 gr yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya

1/2 limon kabuğu rendesi

100 gr toz fındık Elmalı harç için;

3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış

50 gr tereyağı

30 gr şeker

5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)

50 gr kuru üzüm

50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz

50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık

Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri



HAZIRLANIŞI