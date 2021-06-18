Elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten elmalı fındıklı tart tarifi
Pınar Ünlütürk’ün çok pratik ve lezzetli bir tarifi le karşınızdayız: Elmalı fındıklı tart... Nasıl yapılır? diyorsanız tarifimize birlikte bakalım...
Elmalı fındıklı tart: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün elmalı fındıklı tart tarifini denemelisiniz... İşte elmalı fındıklı tart için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:
ELMALI FINDIKLI TART
Hazırlama süresi: 2 saat
Kaç kişilik: 8
MALZEMELER
Tart hamuru için;
- 115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk
- 50 gr şeker
- 150 gr un
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 büyük yumurta, hafif çırpılmış
- 1/2 limon kabuğu rendesi
Fındıklı harç için;
- 100 gr oda sıcaklığında tereyağı
- 100 gr şeker
- 100 gr yumurta
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya
- 1/2 limon kabuğu rendesi
- 100 gr toz fındık Elmalı harç için;
- 3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış
- 50 gr tereyağı
- 30 gr şeker
- 5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)
- 50 gr kuru üzüm
- 50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz
- 50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık
- Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
- Fırını 175 derece önceden ısıtın. 20 cm tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı yayın. Tereyağı ile hafif yağlayın.
- Un, tuz, şekeri karıştırma kabına alın.
- Tel çırpıcı ile karıştırıp havalandırın.
- Tereyağını küpler halinde ekleyin ve parmak uçlarınızla kuru malzemeye yedirin.
- Yumurtayı ve limon rendesini ekleyip hamuru yoğurmadan sadece elinizle karıştırıp bir araya getirin, toparlayın ve disk şeklinde streç film ile sarıp buzdolabına 1 saat dinlenmeye kaldırın.
- Tezgaha kolay açılması için pişirme kağıdı serin.
- Hafif unlayın, hamuru kağıdın üzerine aldıktan sonra çok bastırmadan merdane ile kalıptan biraz büyük açın.
- Kalıba yerleştirin, kenarlarından sarkanları kesin ve merdane ile kenarlarından bir kez geçin.
- Çatalla tabana delikler açın. 15 dakika buzdolabına kaldırın. Buzdolabından alın ve içine pişirme kağıdını buruşturup yerleştirin.
- Her zaman yaptığımız ön pişirme işlemi için ve hamurun tabanının kabarmaması için kağıdın üstüne mercimek veya pirinç ile doldurun.
- 15 dakika pişirin kağıdı mercimeklerle birlikte alıp 10 dakika daha altın sarısı olana kadar pişirin.
- Fırından alın, kenarda soğusun.
- Fındıklı harç için; tereyağı ve şekeri çırpın ardından yumurtayı ekleyip çırpın.
- Tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra en son toz fındığı ekleyip karıştırın.
- Tart tabanına düzgün bir şekilde yayın.
- Elmalı harç malzemelerinden tereyağını eritin.
- Şekeri ekleyin karıştırın.
- Elmaları ekleyin, karamel rengi alana, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.
- Üzüm ve kayısıyı ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Ocaktan alın.
- Oda ısısına gelince fındık ve cevizi ekleyip karıştırın. Soğuduğunda fındıklı harcın üstüne yayın.
- 180 derece ısınmış fırında, alt üst ayarda, 35-40 dakika kadar kontrollü pişirin.
- Fırından alın, oda sıcaklığına gelince üstüne pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.