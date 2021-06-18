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Elmalı fındıklı tart nasıl yapılır? Pınar Ünlütürk'ten elmalı fındıklı tart tarifi

Pınar Ünlütürk’ün çok pratik ve lezzetli bir tarifi le karşınızdayız: Elmalı fındıklı tart... Nasıl yapılır? diyorsanız tarifimize birlikte bakalım...

Elmalı fındıklı tart: Bu müthiş lezzeti hiç denediniz mi? Eğer hayırsa Pınar Ünlütürk'ün elmalı fındıklı tart tarifini denemelisiniz... İşte elmalı fındıklı tart için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları:

ELMALI FINDIKLI TART

Hazırlama süresi: 2 saat
Kaç kişilik: 8

MALZEMELER

Tart hamuru için;

  • 115 gr tuzsuz tereyağı, soğuk
  • 50 gr şeker
  • 150 gr un
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 büyük yumurta, hafif çırpılmış
  • 1/2 limon kabuğu rendesi

 

Fındıklı harç için;

  • 100 gr oda sıcaklığında tereyağı
  • 100 gr şeker
  • 100 gr yumurta
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya
  • 1/2 limon kabuğu rendesi
  • 100 gr toz fındık Elmalı harç için;
  • 3 adet sert elma, soyulmuş ve küp doğranmış
  • 50 gr tereyağı
  • 30 gr şeker
  • 5 adet kuru kayısı doğranmış (30 dakika sıcak suda beklemiş)
  • 50 gr kuru üzüm
  • 50 gr kavrulmuş dövülmüş ceviz
  • 50 gr kavrulmuş dövülmüş fındık
  • Tartın üstüne serpmek için pudra şekeri
     

HAZIRLANIŞI

  • Fırını 175 derece önceden ısıtın. 20 cm tart kalıbının tabanına pişirme kağıdı yayın. Tereyağı ile hafif yağlayın.
  • Un, tuz, şekeri karıştırma kabına alın.
  • Tel çırpıcı ile karıştırıp havalandırın.
  • Tereyağını küpler halinde ekleyin ve parmak uçlarınızla kuru malzemeye yedirin.
  • Yumurtayı ve limon rendesini ekleyip hamuru yoğurmadan sadece elinizle karıştırıp bir araya getirin, toparlayın ve disk şeklinde streç film ile sarıp buzdolabına 1 saat dinlenmeye kaldırın.
  • Tezgaha kolay açılması için pişirme kağıdı serin.
  • Hafif unlayın, hamuru kağıdın üzerine aldıktan sonra çok bastırmadan merdane ile kalıptan biraz büyük açın.
  • Kalıba yerleştirin, kenarlarından sarkanları kesin ve merdane ile kenarlarından bir kez geçin.
  • Çatalla tabana delikler açın. 15 dakika buzdolabına kaldırın. Buzdolabından alın ve içine pişirme kağıdını buruşturup yerleştirin.
  • Her zaman yaptığımız ön pişirme işlemi için ve hamurun tabanının kabarmaması için kağıdın üstüne mercimek veya pirinç ile doldurun.
  • 15 dakika pişirin kağıdı mercimeklerle birlikte alıp 10 dakika daha altın sarısı olana kadar pişirin.
  • Fırından alın, kenarda soğusun.
  • Fındıklı harç için; tereyağı ve şekeri çırpın ardından yumurtayı ekleyip çırpın.
  • Tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra en son toz fındığı ekleyip karıştırın.
  • Tart tabanına düzgün bir şekilde yayın.
  • Elmalı harç malzemelerinden tereyağını eritin.
  • Şekeri ekleyin karıştırın.
  • Elmaları ekleyin, karamel rengi alana, suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin.
  • Üzüm ve kayısıyı ekleyip 1-2 dakika kadar pişirin. Ocaktan alın.
  • Oda ısısına gelince fındık ve cevizi ekleyip karıştırın. Soğuduğunda fındıklı harcın üstüne yayın.
  • 180 derece ısınmış fırında, alt üst ayarda, 35-40 dakika kadar kontrollü pişirin.
  • Fırından alın, oda sıcaklığına gelince üstüne pudra şekeri serpip servis yapabilirsiniz.