Uzun süre bayatlamayan ev ekmeği tarifi hazır...
Ekmeklerinizin bayatlamasından mı şikayetçisiniz? Uzun süre bayatlamayan ekmek mi istiyorsunuz? Size mükemmel bir haberimiz var! Gizem Güzey tarafından reçetelenen, uzun süre bayatlamayan ekmek nasıl yapılır? sorusuna yanıt veren tarifimizi paylaşıyoruz...
Evde ekmek yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Ve özellikle pandemi dönemindeki tam kapanma süreçlerinde evde ekmek yapma eğilimi bir hayli arttı. İnternetteki arama motorlarında da 'Evde ekmek nasıl yapılır?' sorusu özellikle bir dönem ilk sıralardaydı. Evde uzun bayatlamayan bir ekmek yapmak istiyorsanız Gizem Güzey tarafından hazırlanan reçeteye bakabilirsiniz... İşte malzemeler ve yapım aşamalarıyla uzun süre bayatlamayan ev ekmeği tarifi
Uzun Süre Bayatlamayan Ekmek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 1,5 bardak su
- Bir çay bardağı ılık süt
- Bir yemek kaşığı instant toz maya
- Bir tatlı kaşığı tuz
- 5 su bardağı un
- Bir yemek kaşığı toz şeker
- Mayayı eritmek için bir çay bardağı ılık su
Uzun Süre Bayatlamayan Ekmek Tarifi Yapım Aşamaları
- Mayayı erimesi için bir çay bardağı su ile karıştırın.
- Derin bir kabın içerisine mayayı, suyu, sütü, tuzu ve şekeri karıştırın.
- Sıvı karışımını içerisine yavaş yavaş unu ilave edin.
- Malzemeleri ortalama 10 dakika toparlanıncaya kadar yoğurun.
- Hamur hafif ele yapışacak kıvama geldiğinde üzerini örtün ve ılık bir yerde mayalanmaya bırakın.
- Hamur kabardıkça havasını alın ve tekrar mayalanması için üzerini kapatın. Bu işlemi 3 kere tekrarlayın.
- Hamur tekrar kabarıp mayalanınca istediğiniz şekli verin.
- Şekil verdiğiniz hamurları fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine bir bez örterek 5 dakika daha bekletin.
- Ekmeğin üzerine bir bıçak yardımı ile boydan uzun çizik atın. Fırını turbo ayara getirin.
- Önceden ısıtılmış 189 derece fırında ekmeğin üzeri kızarana kadar pişirin.
- Ekmeği fırından çıkarınca üzerine 2 yemek kaşığı kadar su sürün ve üzerini temiz bir bezle örtün.
- Ekmek ılıyınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.