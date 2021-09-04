Uzun süre bayatlamayan ev ekmeği tarifi hazır...

Evde ekmek yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Ve özellikle pandemi dönemindeki tam kapanma süreçlerinde evde ekmek yapma eğilimi bir hayli arttı. İnternetteki arama motorlarında da 'Evde ekmek nasıl yapılır?' sorusu özellikle bir dönem ilk sıralardaydı. Evde uzun bayatlamayan bir ekmek yapmak istiyorsanız Gizem Güzey tarafından hazırlanan reçeteye bakabilirsiniz... İşte malzemeler ve yapım aşamalarıyla uzun süre bayatlamayan ev ekmeği tarifi

Uzun Süre Bayatlamayan Ekmek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1,5 bardak su

Bir çay bardağı ılık süt

Bir yemek kaşığı instant toz maya

Bir tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Bir yemek kaşığı toz şeker

Mayayı eritmek için bir çay bardağı ılık su

Uzun Süre Bayatlamayan Ekmek Tarifi Yapım Aşamaları