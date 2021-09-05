Evde Çıtır Çıtır Patates Kızartması Nasıl Yapılır?

Hemen hemen herkesin ve her sofranın vazgeçilmezi olan patates kızartmasını çıtır çıtır yapmanın zor olduğunu biliyoruz. Gizem Güzey tarafından reçetelenen çıtır patates kızartması tarifi ve baharatlı tercih edenler için patates baharatı tarifini bu makalede bulabilirsiniz. (Makarna sevenlerdenseniz evde makarna hamuru nasıl yapılır yazımıza da bakabilirsiniz)

Çıtır Patates Kızartması İçin Gerekli Malzemeler

3-4 orta boy patates

1,5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

Tuz

Sıvı yağ



Çıtır Patates Kızartması Tarifi Yapım Aşamaları

Patatesleri soyun, yıkayın. Güzelce kurulayın ve ince dilimler halinde doğrayın.

Patatesler soyulup yıkanır. İyice kurulanıp ince dilimler halinde doğranır.

Üzerine un, nişasta, tuz ve kabartma tozu ekleyin ve güzelce harmanlayın.

Harmanladığınız patatesleri kızgın yağa atın.

Ara sıra karıştırın.

Kızarınca servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Çıtır Patates Kızartması Tarifinin Püf Noktaları

Patateslerin çıtır çıtır olması için patatesleri dilimledikten sonra buzlu suda bekletebilirsiniz.

Patatesleri kuruladıktan sonra mutlaka kâğıt havluda bekletin.

Yağ çok kızgın olmalıdır.

Ayrıca, patates kızartmasını baharatlı tercih edenlere patates baharat harcı tarifimiz.

Patates Baharatı İçin Gerekli Malzemeler

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz sarımsak

1 yemek kaşığı sebze çeşnisi

1 çay kaşığı kara biber

Patates Baharatı Tarifi Yapım Aşamaları