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Yaz güzeli : Kayısı reçeli

Yaz güneşinde pişen bir güzel: Kayısı

 - kişilik   -
EvBahçe

Malzemeler:
1 kg kayısı
1 kg şeker
1/2 limonun suyu

Hazırlanışı:
Kayısıları yıkayın, ortalarından bölüp çekirdeklerini ayıklayın. Reçelin kaynatılacağı  tencerenin içine koyun. Çekirdeklerden dört beş tanesini kırıp suya atarak kabuklarını soyun, bunları da kayısılara ilave edin. Sonra limon suyunu ve şekeri de ilave ederek tencereyi ateşe  oturtun. Çok kısık ateşte ara ara tahta bir kaşıkla karıştırarak kayısıların suyunu salmasını ve  şekerin erimesini sağlayın. Bundan sonra harlı ateşte yarım saat kadar, reçel kıvamına  gelinceye kadar kaynatın. Kesinlikle tencerenin ağzını kapatmayın. Köpükleri suya batırılıp çıkarılan delikli bir kepçe ile alın. Kıvama geldiğini anlamak için reçelden bir çay kaşığı alıp bir  tabağa damlatın. Su gibi akmıyor, tabakta soğuyunca kıvam alıyorsa reçeliniz hazır demektir.  Biraz soğuyunca temiz kavanozlara paylaştırın, reçel tamamen soğuduğunda ise kavanozların  ağzını sıkıca kapatın.

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