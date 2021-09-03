Makarna Aşıklarına: Evde Kolay Makarna Hamuru Tarifi Nasıl Yapılır?

Makarna tutkunlarına müjde! Evde makarna hamuru nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarif tam sizler için... Dışarıda makarna yemekten sıkıldıysanız ve hamurunu evde kendiniz yapmak istiyorsanız bu kolay tarifimize bir bakmalısınız. Gizem Güzey tarafından hazırlanan evde makarna nasıl yapılır reçetesi makarna severler için mükemmel bir tarif... Kesinlikle denemelisiniz.

Evde Makarna Hamuru İçin Gerekli Malzemeler

300 gram un

200 gram irmik unu (Semolina)

50 gram zeytinyağı

7 yumurta sarısı

3 tam yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı toz şeker

Makarna Hamuru Tarifi Yapım Aşamaları

Semolina ve unu karıştırın. Karıştırdığınız unu ortası çukur olacak şekilde mutfak tezgahına dökün.

Oluşturduğunuz çukur kısma, bütün yumurtaları ve yumurta sarılarını ilave edin.

Zeytinyağı, tuz ve şekeri de ilave edin.

Unu içeriden dışa doğru yumurtalar akmadan yavaş yavaş karıştırın.

Un ve yumurtalar tamamen karıştıktan sonra yoğurmaya devam edin.

Toparlanan hamuru yaklaşık 15 dakika katlayarak yoğurun.

Hazırladığınız hamuru streç film ile sarıp buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Dinlenen hamuru 6 parçaya bölün ve merdane ile unladığınız tezgâhta istediğiniz kalınlıkta açın.

Hamurun kenarlarından bıçak yardımıyla fazlalıklarını alın ve hafif hafif unlayarak çok fazla bastırmadan 2 parmak genişliğinde katlayın.

İstediğiniz kalınlıkta doğrayın ve yapışmaması için açarak tekrar un serpin.

Taze makarnaları pişirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Evde Kolay Makarna Hamuru Tarifi İçin Püf Noktaları