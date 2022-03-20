Evde krema nasıl yapılır? Ev yapımı krema tarifi (Videolu anlatım)

Keklerde, tatlılarda kullanabileceğin kremayı evde yapmaya ne dersiniz? İşşte Lezzet mutfak şefi Başak Öngel'in anlatımıyla ev yapımı krema tarifi. Aşağıda ev yapımı krema tarifi için gerekli malzemeleri ve tarifin yapılış aşamalarını anlatan videoyu bulabilirsiniz.

EV YAPIMI KREMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt (1 lt.)

5 yemek kaşığı toz şeker

1.5 yemek kaşığı buğday nişastası

45 gr tereyağı

1 yumurta

Yarım çay kaşığı vanilya özütü (isteğe göre)



EV YAPIMI KREMA TARİFİ YAPILIŞ AŞAMALARI