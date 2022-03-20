Evde krema nasıl yapılır? Ev yapımı krema tarifi (Videolu anlatım)
Ev yapımı krema tarifine ne dersiniz? Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel bu hafta evde krema nasıl yapılır sorusuna yanıt veriyor. İşte ev yapımı krema tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları...
Keklerde, tatlılarda kullanabileceğin kremayı evde yapmaya ne dersiniz? İşşte Lezzet mutfak şefi Başak Öngel'in anlatımıyla ev yapımı krema tarifi. Aşağıda ev yapımı krema tarifi için gerekli malzemeleri ve tarifin yapılış aşamalarını anlatan videoyu bulabilirsiniz.
EV YAPIMI KREMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 3 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı süt (1 lt.)
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 1.5 yemek kaşığı buğday nişastası
- 45 gr tereyağı
- 1 yumurta
- Yarım çay kaşığı vanilya özütü (isteğe göre)