Evde Mayalı Pişi Tarifi Nasıl Yapılır? Adım adım kolay pişi

Pufur pufur hamuruyla herkesin sevdiği pişi tarifi aslında çok pratik. İster pişi diyin isterseniz hamur kızartması, pek çok isme sahip olan pişi yumuşacık kıvamı ve pratik yapımıyla zor günlerin kurtarıcısı. Kahvaltı sofraları ya da 17.00 çayı için hazırlanabilecek mayalı pişi tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamalarına kısaca bakalım:

Mayalı Pişi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

2 su bardağı ılık su

22 gr yaş maya ya da bir paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr un

Sıvıyağ

Mayalı Pişi Tarifi Yapım Aşamaları