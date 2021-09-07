Evde Muffin Nasıl Yapılır: 17 Farklı, Pratik Muffin Tarifi
Pufur pufur kabarmasıyla, leziz kokusuyla kolay ve pratik oluşuyla herkesin iştahını kabartan muffinleri hem sağlıklı hem tatlı hem de tuzlu olarak farklı türlerde yapabilirsiniz. Peki evde muffin nasıl yapılır? İşte 17 farklı, pratik muffin tarifi ve muffin hakkında merak edilen soruların yanıtları
Hem lezzetli hem sağlıklı hem tatlı hem de tuzlu... Çeşit çeşit muffin tariflerine kim hayır diyebilir ki. Yapması da bir o kadar kolay olan muffinleri ister işe ister okulda yanınızda götürün. Bu makalede muffin nedir? Muffin ve cupcake arasındaki farklar nelerdir? sorularının yanıtlarını ve 17 farklı muffin tarifini bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım: (Bu makalenin ardından Evde smoothie nasıl yapılır? 25 farklı smoothie tarifi' başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)
Muffin Nedir? 'Muffin'in anlamı:
Öncelikle muffin nedir? Muffin, ekmeğe uygulanan ve yumuşak anlamına gelen Fransızca 'moufflet' kelimesinden türetilmiştir. Muffinler, ekmeklerin daha küçük versiyonlarıdır ve genellikle çörekler veya bisküvilerin daha tatlı aromalı olanıdır. Muffinlerin yapımı o kadar kolaydır ki, yeni başlayan biriyseniz, kesinlikle denemelisiniz.
Muffin ile Cupcake Farkı Nedir?
Cupcake ve muffin arasındaki farkı tam olarak belirlemek zor olsa da, ilk ısırıktan sonra cupcake mi yoksa muffin mi yediğinizi anlamız gerekir. Her ikisi de genellikle un, yumurta, tereyağı, şeker ve süt içerir.
Muffinler genellikle daha sağlıklı bir seçenek olduğuna inanılır, bu yüzden onları kahvaltıda yiyebilirsiniz.
Cupcake ve muffin arasındaki en belirgin fark, cupcake'in üstünde bir krema vardır ancak bu muffinlerde yoktur. Muffinlerin üstünde süs şeklinde şeker olabilir ancak cupcakelerin üstünde krema bulunur.
İşte sizler için hem sağlıklı hem tatlı 17 muffin tarifimiz...
Elmalı Muffin
Elmalı Muffin Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 3 yumurta
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- 1 çay bardağı laktozsuz süt
- 2 kırmızı elma rendesi
- 3/4 su bardağı kuru üzüm
- 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
- 1 yemek kaşığı toz tarçın (daha da çok ekleyebilirsiniz)
- 1/2 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı likit vanilya
Elmalı Muffin Tarifi Yapım Aşamaları
- Yumurtaları derin bir kapta çırpın.
- Üzerine süt, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.
- Geri kalan malzemeyi de ekleyip karıştırın.
- Muffin kalıplarına paylaştırıp 180 derecede 30 dakika pişirin.
Pancarlı Kakaolu Muffin
Pancarlı Kakaolu Muffin Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 500 g pancar (Haşlanmış)
- 250 g hurma
- 5 yemek kaşığı ham kakao
- 150 g ceviz içi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 muz
- Bir tutam tuz
Pancarlı Kakaolu Muffin Tarifi Yapım Aşamaları
- Kabuğunu soyduğunuz pancarları rendeledikten sonra suyunu iyice sıkın.
- Hurmaların çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yarım saat kadar bekletin.
- Ceviz içini, hurmaları, muzu, tarçını, rendelenmiş pancarları, bir tutam tuzu ve ham kakaoyu mutfak robotuna aktarıp iyice karıştırın.
- Elde ettiğiniz hamuru yağlı kağıt serili muffin kağıtlarının içine paylaştırın.
- Üzerlerini bir kaşık yardımı ile düzeltin.
- Bu şekilde buzdolabında en az 1 saat kadar bekletin.
Pırasalı Muffin
Pırasalı Muffin Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 2 adet pırasa
- 2 ufak veya 1 büyük patates
- 1 kase yoğurt
- 4 adet yumurta
- 1/4 su bardağı süt
- 3 su bardağı kinoa unu
- 5 yemek kaşığı karabuğday unu
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 g Ezine peyniri
- Kaya tuzu (miktarı isteğe göre ayarlanabilir)
Pırasalı Muffin Tarifi Yapım Aşamaları
- Pırasaları ayıklayıp ince ince kıyın.
- Patatesleri küçük küpler halinde kesin. Maydanozu ince ince doğrayın.
- Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp daha sonra üzerine sürmek için kenara ayırın.
- Bir yumurta ve yumurta beyazını karıştırma kabına alıp üzerine tuz serpip iyice çırpın.
- Zeytinyağı, süt ve yoğurdu ekleyerek çırpmayı sürdürün.
- Pırasa, maydanoz, ezilmiş Ezine peyniri ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.
- Yavaş yavaş her iki unu da katarak kek kıvamında bir hamur hazırlayın. Muffin kalıplarını yağlayıp içine un serpin.
- Hamuru kalıplara boşaltın. Üzerine, ayırdığınız yumurta sarısını sürün.
- Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar ortalama 45 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
- Bir adedi 133 kcal ve 6 g protein içeriyor.