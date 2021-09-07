Evde Muffin Nasıl Yapılır: 17 Farklı, Pratik Muffin Tarifi

Hem lezzetli hem sağlıklı hem tatlı hem de tuzlu... Çeşit çeşit muffin tariflerine kim hayır diyebilir ki. Yapması da bir o kadar kolay olan muffinleri ister işe ister okulda yanınızda götürün. Bu makalede muffin nedir? Muffin ve cupcake arasındaki farklar nelerdir? sorularının yanıtlarını ve 17 farklı muffin tarifini bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım: (Bu makalenin ardından Evde smoothie nasıl yapılır? 25 farklı smoothie tarifi' başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)

Muffin Nedir? 'Muffin'in anlamı:

Öncelikle muffin nedir? Muffin, ekmeğe uygulanan ve yumuşak anlamına gelen Fransızca 'moufflet' kelimesinden türetilmiştir. Muffinler, ekmeklerin daha küçük versiyonlarıdır ve genellikle çörekler veya bisküvilerin daha tatlı aromalı olanıdır. Muffinlerin yapımı o kadar kolaydır ki, yeni başlayan biriyseniz, kesinlikle denemelisiniz.

Muffin ile Cupcake Farkı Nedir?

Cupcake ve muffin arasındaki farkı tam olarak belirlemek zor olsa da, ilk ısırıktan sonra cupcake mi yoksa muffin mi yediğinizi anlamız gerekir. Her ikisi de genellikle un, yumurta, tereyağı, şeker ve süt içerir.

Muffinler genellikle daha sağlıklı bir seçenek olduğuna inanılır, bu yüzden onları kahvaltıda yiyebilirsiniz.

Cupcake ve muffin arasındaki en belirgin fark, cupcake'in üstünde bir krema vardır ancak bu muffinlerde yoktur. Muffinlerin üstünde süs şeklinde şeker olabilir ancak cupcakelerin üstünde krema bulunur.

İşte sizler için hem sağlıklı hem tatlı 17 muffin tarifimiz...