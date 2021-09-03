Fındıklı Sütlü Un Helvasına ne dersiniz?

Ceviz tercih etmeyenlerin bir diğer alternatifi fındık. Canınız un helvası çektiyse evde sadece fındık varsa veya fındık seviyorsanız bu basit tarifimizle fındıklı sütlü un helvası elde edebilirsiniz. Gizem Güzey tarafından reçetelenen fındıklı sütlü un helvası tarifimize bir göz atın. (Eğer cevizli un helvası seviyorsanız cevizli sütlü un helvası tarifimize de göz atabilirsiniz.)

Fındıklı Sütlü Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırılmış fındık

Fındıklı Sütlü Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencereye şerbeti için süt ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Un kavrulduktan sonra fındıkları ekleyin ve 1-2 dakika kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fındıklı Sütlü Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları