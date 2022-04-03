Fit tatlı tarifleri: Ramazanda kilo aldırmayan 7 fit tatlı tarifi
Ramazan ayına özel sizler için hazırladığımız 7 en fit tatlı ile iftar sofralarınızı zenginleştirebilecek damaklarınızı mutlu ederken alacağınız kalorileri de kontrol edebileceksiniz. İşte birbirinden lezzetli en fit 7 tatlı tarifi...
Ramazan ayı geldi! En güzel iftar sofralarında buluşmak şahane olmaz mı? Bu Ramazan ayında kilonuza dikkat etmek tatlılardan yana hem yüzüm gülsün hem de vücudum mutlu olsun diyorsanız o zaman pratik, fit tatlı tarifleri size göre! İftar sofralarınızda size eşlik edecek en güzel 7 tarifi hazırladık. İşte fit tatlı tarifleri:
1-Şekersiz güllaç
Klasiklerden vazgeçmek istemiyorsanız o zaman hem fit hem de lezzetli şekersiz güllaç tarifini mutlaka denemelisiniz!
2-Elmalı crumble tarifi
Farklı meyvelerle de zenginleştireceğiniz elmalı crumble'ı mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de bir o kadar fit
3-Chia puding
Canınız çikolatalı tatlılardan mı çekiyor? Kilonuza da dikkat etmek istiyorsanız o zaman çikolatalı chia puding tam size göre! İşte tarif:
4-Çikolatalı muffin
Sağlıklı bir muffin yemeğe ne dersiniz? O zaman bu tarif size göre hem çikolatalı hem pratik hem de fit! İşte tarif: