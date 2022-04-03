Fit tatlı tarifleri: Ramazanda kilo aldırmayan 7 fit tatlı tarifi

Ramazan ayı geldi! En güzel iftar sofralarında buluşmak şahane olmaz mı? Bu Ramazan ayında kilonuza dikkat etmek tatlılardan yana hem yüzüm gülsün hem de vücudum mutlu olsun diyorsanız o zaman pratik, fit tatlı tarifleri size göre! İftar sofralarınızda size eşlik edecek en güzel 7 tarifi hazırladık. İşte fit tatlı tarifleri:

1-Şekersiz güllaç

Klasiklerden vazgeçmek istemiyorsanız o zaman hem fit hem de lezzetli şekersiz güllaç tarifini mutlaka denemelisiniz!

Şekersiz güllaç tarifi