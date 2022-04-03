Fit tatlı tarifleri: Ramazanda kilo aldırmayan 7 fit tatlı tarifi

Ramazan ayına özel sizler için hazırladığımız 7 en fit tatlı ile iftar sofralarınızı zenginleştirebilecek damaklarınızı mutlu ederken alacağınız kalorileri de kontrol edebileceksiniz. İşte birbirinden lezzetli en fit 7 tatlı tarifi...

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Ramazan ayı geldi! En güzel iftar sofralarında buluşmak şahane olmaz mı? Bu Ramazan ayında kilonuza dikkat etmek tatlılardan yana hem yüzüm gülsün hem de vücudum mutlu olsun diyorsanız o zaman pratik, fit tatlı tarifleri size göre! İftar sofralarınızda size eşlik edecek en güzel 7 tarifi hazırladık. İşte fit tatlı tarifleri:

1-Şekersiz güllaç 

Klasiklerden vazgeçmek istemiyorsanız o zaman hem fit hem de lezzetli şekersiz güllaç tarifini mutlaka denemelisiniz!

Şekersiz güllaç tarifi 

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2-Elmalı crumble tarifi

Farklı meyvelerle de zenginleştireceğiniz elmalı crumble'ı mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de bir o kadar fit

Elmalı crumble tarifi 

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3-Chia puding

Canınız çikolatalı tatlılardan mı çekiyor? Kilonuza da dikkat etmek istiyorsanız o zaman çikolatalı chia puding tam size göre! İşte tarif:

Chia puding tarifi

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4-Çikolatalı muffin 

Sağlıklı bir muffin yemeğe ne dersiniz? O zaman bu tarif size göre hem çikolatalı hem pratik hem de fit! İşte tarif:

Çikolatalı muffin tarifi