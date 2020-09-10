Yumuşacık acukalı çörek lezzeti

Malzemeler

2.5 çay kaşığı kuru maya

1/2 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yumurta

100 gr soğuk tereyağı

3 su bardağı un

3 tutam tuz

Acuka için;

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 dilim tost ekmeği

1 su bardağı zeytinyağı

2 tutam kimyon

2 avuç ceviz içi

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Küp küp doğradığınız tereyağı ve unu kum gibi oluncaya kadar avucunuzla ufalayın. Ortasını havuz gibi açın ve diğer tüm hamur malzemelerini havuzun ortasına ekleyip, bir çatalla sıvıları yavaş yavaş unlu karışıma yedirin. Karışım hafif kıvam alınca tezgaha alıp pürüzsüz hale gelinceye kadar 10 dakika yoğurun. Hamuru yoğurmuş olduğunuz kabın içine biraz un serpin ve hamurunuzu tekrar kabın içine yerleştirin. Kabın ağzını hiç hava almayacak şekilde streç filmle iyice kapatın. Hamuru mayalanması için bu şekilde 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletin. Acuka için tost ekmeklerini elinizle ufalayın, salçalar, cevizin yarısı, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin; sürülebilir bir kıvama gelene kadar rondodan geçirin. Ardından cevizin kalanını da ilave edip bir tur daha parçalayın. Hamur mayalandığında tezgaha alın, bir tur yoğurun, ardından büyük bir dikdörtgen olacak şekilde, serçeparmağınızı geçmeyecek kalınlıkta açın. Acukayı hamurun üzerine düzgün bir şekilde sürün. Hamuru rulo şeklinde, bitmiş hali ince uzun bir form alacak şekilde yuvarlayın. Rulodan bıçakla 3 cm’lik dilimler çıkartın. Fırın kabınıza kestiğiniz dilimleri, salçalı kısımları üste ve alta bakacak şekilde, sıkı sıkı yerleştirin. Tüm hamurları dizdikten sonra 15-20 dakika daha ikinci mayalanma için üzerini kapatıp kenarda bekletin. Çöreği, önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika alt-üst fanlı, 5 dakika daha üzerine bir tabak kapatarak alt ısıtmada pişirin.