Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'dan çay saatleriniz için domatesli galetta tarifi

Malzemeler

Hamuru için;

1.5 su bardağı un

1 yumurta sarısı

110 gr soğuk tereyağı

60 ml soğuk su

Tuz

1/2 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Pesto sosu için;

5-6 dal taze fesleğen

1/2 çay bardağı parmesan veya eski kaşar rendesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için;

100 gr krem peynir

100 gr beyaz peynir

100 gr kaşar peynir rendesi

4-5 adet domates



Hazırlanışı

Öncelikle bir karıştırma kabına unu alın ve üzerine soğuk tereyağını hızla rendeleyin. Üzerine yumurta, tuz ve toz şekeri ekleyin. Son olarak soğuk suyu da ilave edin ve tereyağını eritmeden yalnızca tüm malzemeler birleşinceye kadar hızlı bir şekilde yoğurun. Daha sonra hazır olan hamuru bir streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık yarım saat bekletin. Hamur dinlenirken, kullanacağınız domatesleri kesip bir süzgece alın ve fazla suyunu akıtın. Ayrı bir yerde derin bir kaba fesleğen, parmesan ve yağı alın ve sos haline gelene kadar blendar’dan geçirin. Ayrı bir kasede üzeri için gerekli olan peynirleri birleştirin. Buzdolabından aldığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alın ve merdane yardımıyla açın. Üstte kalan yağlı kağıdı kaldırın ve üzerine hamurun kenarlarında 1-2 parmak bırakarak hazırladığınız pesto sosu sürün ve üzerine peynir karışımını yayın. En son üzerine domates dilimlerini aralıksız dizin ve sossuz bıraktığınız 1-2 parmaklık hamurlu kısmı domateslerin üzerine kapatın. Dilerseniz kenarlarına yumurta sarısı sürebilir, üzerine susam, parmesan veya ay çekirdeği içi serpiştirebilirsiniz. 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından aldığınız galettanızı ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz dilimleyerek servis yapabilirsiniz.