Elmalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 gr yumuşatılmış margarin

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yarım su bardağı pudra şeker

3.5 su bardağı un

İç harcı için

4 elma

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Bir tavaya, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Son olarak ceviz içini ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın. Hamuru için, tüm malzemeyi bir kapta yoğurun. Hamuru mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgenler kesin. Geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerlerine bol miktarda pudra şeker serperek servis yapın.