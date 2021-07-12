Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Ağızda dağılan elmalı kurabiyeler yapmak ister misiniz? O halde önce elmalı kurabiye için gerekli malzemelere, ardından elmalı kurabiye tarifi ve yapım aşamalarına birlikte bakalım... Karşınızda elmalı kurabiye tarifi:

Elmalı Kurabiye Tarifi için Gerekli Malzemeler

250 gr yumuşatılmış margarin

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yarım su bardağı pudra şeker

3.5 su bardağı un

İç harcı için

4 elma

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4 yemek kaşığı toz şeker



Üzeri için

Pudra şeker



Elmalı Kurabiye Yapımı



Bir tavaya, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin.

Ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin.

Son olarak ceviz içini ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.

Hamuru için, tüm malzemeyi bir kapta yoğurun. Hamuru mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgenler kesin.

Geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Fırından çıkarıp üzerlerine bol miktarda pudra şeker serperek servis yapın.

Afiyet olsun



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