Nohut unuyla sağlıklı bir tarif...

Malzemeler

450 ml su

150 g nohut unu

25 g zeytinyağı

70 g zeytinyağı (tavayı yağlamak için)

5 g tuz

1 çay kaşığı keten tohumu

1/2 çay kaşığı kimyon

1 fiske muskat



Hazırlanışı

Nohut ununu derince bir kaba koyun ve ortasını havuz gibi açın. Oda sıcaklığındaki suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve üzerini kapatıp buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin. Ardından içerisine 50 g zeytinyağını ekleyin. Son olarak diğer baharatları ekleyin ve iyice karıştırın. Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve bir kepçe yardımı ile karışımı tavaya dökün. Tavaya karışımı iyice yayın ve iki tarafını altın sarısı olacak şekilde pişirin.



* Pozitif dergisinden alınmıştır.

