İki renkli zencefilli kurabiye

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Malzemeler

Zencefilli bisküvi için:

175 gr tam buğday unu

1 tutam tuz

1/4 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı toz zencefil

65 gr tuzsuz tereyağı

75 gr pudra şekeri

1 çırpılmış yumurta sarısı

30 ml akçaağaç şurubu

Kakaolu bisküvi için:

175 gr tam buğday unu

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karbonat

25 gr kakao

75 gr tuzsuz tereyağı

75 gr esmer şeker

1 çırpılmış yumurta



Hazırlanışı:

Zencefilli hamur için un, karbonat, tuz ve zencefili geniş bir kaseye eleyin. Tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla unlu karışım ince ekmek kırıntılarını andırana kadar yoğurun. Pudra şekeri, akçaağaç şurubu ve yumurta sarısını ekleyerek sert bir hamur yoğurun. Alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında soğutun. Kakaolu hamur için un, tuz, karbonat ve kakaoyu geniş bir kaseye birlikte eleyin. Tereyağını unlu karışıma ekleyip yoğurun. Esmer şeker ve yumurtayı ilave ederek sert bir hamur elde edin. Hafifçe yoğurun alüminyum folyoya sarıp 30 dakika buzdolabında soğutun. Kakaolu hamuru unlu bir yüzeyde 28 cm boyunda 4 cm eninde ve 1 cm kalınlığında bir dikdörtgen şeklinde açın. Zencefilli hamurun yarısına da aynı işlemi uygulayın. Bir bıçak kullanarak her ikisini yedi adet uzun ve ince şerit biçiminde kesin. Şeritleri tercihen bir kakaolu bir zencefilli olarak yan yana koyun. Kalan zencefilli hamuru 2 cm genişliğinde ve kestiğiniz şeritlerin uzunluğunda bir sosis biçiminde yuvarlayın. Bu hamuru yan yana dizdiğiniz şeritlerin ortasına koyun. Şeritleri yan yana dizerek oluşturduğunuz hamuru ortaya koyduğumuz sosis şeklindeki hamurun çevresine sarın ve çevresini tamamen kuşatacak şekilde dikkatlice bastırın. Kalan kakaolu hamuru 28x13 cm ölçülerinde bir dikdörtgen biçiminde açın. Kakaolu hamuru şerit hamuru kuşatacak biçimde çevresine koyun ve dikkatlice bastırın. 30 dakika buzdolabında soğutun. Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. Geniş bir fırın tepsisini yağlayın. Zencefilli bisküvi rulosunu ince dilimler halinde kesin ve fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kenarları kızarmaya başlayana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp 3 dakika fırın tepsisinde bekletin, sonra tamamen soğuması için bir tel ızgaranın üzerine alın. Soğuyunca servis yapın.