İstiridye mantarlı sebzeli börek

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Sıra dışı bir börek tarifi!

- kişilik -

Malzemeler

4 soğan

200 g istiridye mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kabak

1 havuç

6-7 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kekik

Kırmızı pul biber

3 yufka

Üzeri için

Yumurta sarısı

Çörek otu



Hazırlanışı

Yemeklik doğradığınız soğan ve mantarları tavada kavurun. Mantarlar suyunu çekince zeytinyağını ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Kabak ve havucu jülyen, taze soğanları uzunlamasına doğrayıp ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyerek tatlandırın. Yufkalardan birini açıp yağlayın. Ortadan ikiye kesin. Geniş kısmına iç harcından yayın. Uzun rulo yapıp bir ucundan içe doğru sararak gül şekli verin. Tüm yufkalar için aynı işlemi yapın. üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



Lezzet dergisinden alınmıştır.

