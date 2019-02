Katmer börek tarifi

Malzemeler

Hamuru için

2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 paket insant maya

6 bardak un

250 g margarin veya tereyağı

İçi için

1 kg ıspanak

1 soğan

250 g beyaz peynir

Karabiber

Pul biber

Maydanoz



Hazırlanışı

Hamur için margarin ve yumurtanın birini kenara ayırın. Kalan malzemeleri karıştırarak hamurunuzu yoğurun ve 15- 20 dakika hamuru dinlenmesi için oda sıcaklığında bekletin. Hamur beklerken iç harcını hazırlayın. Ispanakları yıkayıp iyice süzün. İnce kıyın ve elinizle sıkarak fazla suyunu atın. Bir karıştırma kabına alın. Soğanı iyice kıyın ve ıspanağa ekleyip hafif tuz serpin. Peyniri rendeleyin, baharatları ekleyin ve hepsini harmanlayın. Dinlenen hamuru 6 bezeye ayırın. Her bezeyi yuvarlak hale getirdikten sonra merdane yardımı ile olabildiğince ince açın. Açtığınız her bezenin üzerini yağlayıp, katmer şeklinde katlayarak kenara koyun. Bezelerin tamamını aynı işlemden geçirdikten sonra ilk yağladığınız bezeden başlayarak uzunlamasına ve dikdörtgen şeklinde tekrar açın. Açtığınız hamurun uzun kenarına hazırladığınız iç harçtan koyun ve hamurunuzu 3’e katlayarak fırın tepsisinin içerisine koyun. Tüm bezeler için aynı işlemi uygulayın. 5 tane dikdörtgen katlanmış ve içerisinde iç harcı olan hamuru fırın tepsisine koyduktan sonra her birini 5’e bölerek 25 tane kare şeklinde ayırın. Kenara ayırdığınız yumurtanın sarısını, içerisine biraz sıvı yağ ekleyerek fırça ile karelerin üzerine sürün. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.