Kızarmış mini hamurlar

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4 kişilik -

Malzemeler

2.5 su bardağı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

Ilık su

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Ayçiçek Yağı



Hazırlanışı:

Unu karıştırma kabına alın. Karbonat ve tuz ile harmanlayın. Ortasını havuz gibi açarak yumurta ve yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Azar azar su ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örterek 10 dakika dinlendirin. Hamuru unlanmış zeminde merdane ile açıp yuvarlak bir kalıp ile parçalar kesin. Kızgın ayçiçek yağında kızartın ve fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu üzerine alın. Sıcak ya da ılık servis yapın.